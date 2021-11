Wolfsburg: Ohne Bornauw gegen Salzburg

Der VfL Wolfsburg muss in der Champions League gegen RB Salzburg auf Sebastiaan Bornauw verzichten. Der Belgier laboriert an einer nicht näher definierten Kapselverletzung.

Sein Name fiel nicht bei der Pressekonferenz, als Florian Kohfeldt über die Personalien sprach. Der Trainer erwähnte die Kaderrückkehrer Wout Weghorst und Jerome Roussillon, redete über den weiterhin fehlenden Luca Waldschmidt (muskuläre Probleme), nicht aber über Sebastiaan Bornauw. Der Wolfsburger Neuzugang, am Samstag beim 2:0-Sieg in Leverkusen noch im Aufgebot, fehlte jedoch wenige Minuten später auf dem Rasen des AOK-Stadions, in dem die Mannschaft ihr Abschlusstraining absolvierte. Der Grund: Eine Kapselverletzung, Bornauw fällt aus.

Das Fehlen des Belgiers ist am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen RB Salzburg noch zu verkraften, in den nächsten zwei Ligaspielen wäre das Mitwirken des 22-Jährigen jedoch von noch größerer Bedeutung. Denn: Maxence Lacroix wurde nach seinem Platzverweis in Leverkusen für zwei Spiele gesperrt, Bornauw wäre der logische Ersatz des Franzosen. Doch auch sein Einsatz für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC Augsburg wackelt.

Trainer Kohfeldt müsste sich bei einem längeren Ausfall seine Gedanken machen. Vor dem Champions-League-Spiel beorderte er Nachwuchsverteidiger Anselmo Garcia MacNulty ins Training, ein möglicher Hinweis darauf, dass der VfL gegen Salzburg wie schon am Wochenende mit einer Dreierkette in der Abwehr agiert. Denn: Mit Lacroix, John Anthony Brooks und Micky van de Ven standen drei weitere Innenverteidiger auf dem Übungsplatz, dazu Josuha Guilavogui, der in Leverkusen im Abwehrzentrum agierte. Gegen Augsburg könnte der Niederländer Van de Ven dann sein Ligadebüt feiern - wenn Bornauw nicht rechtzeitig fit wird.