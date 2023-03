Wolfsburg ohne Arnold - das sagt die Statistik

Ohne den gelbgesperrten Maximilian Arnold muss der VfL Wolfsburg am Sonntag gegen Union Berlin antreten. Ein Blick auf die Statistik: Was bedeutete es in der Vergangenheit, wenn der Mittelfeldchef nicht dabei war?

Es ist das erste Ligaspiel in dieser Saison, das Maximilian Arnold verpassen wird. Gegen Eintracht Frankfurt (2:2) handelte sich der VfL-Kapitän seine fünfte Gelbe Karte ein, gegen Union Berlin am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss er nun zuschauen. Wolfsburg ohne Arnold - das war in den vergangenen Jahren höchst selten der Fall. Der 28-Jährige ist kaum verletzt, seit der Saison 2015/2016 verpasste er lediglich 16 Partien. In denen fünf VfL-Siege fünf Unentschieden und sechs Niederlagen gegenüberstehen. Die Statistik zeigt: Ohne Arnold ist der VfL schwächer.

Die Siegquote in den 245 absolvierten Partien mit dem Mittelfeldmann liegt bei 36,7 Prozent, ohne Arnold auf dem Feld gewannen die Niedersachsen lediglich 31,3 Prozent ihrer Spiele. Auch die Anzahl der geschossenen Tore (1,43 im Schnitt mit Arnold zu 1,38 ohne ihn) spricht für den Kapitän, der in dieser Saison drittbester VfL-Scorer ist. Fünf Treffer und zwei Vorlagen sind notiert, wenn Arnold in dieser Spielerzeit an einem Tor beteiligt war, verlor Wolfsburg nicht (fünf Siege, ein Remis).

Wer ersetzt Arnold? - VfL-Coach Kovac muss sich etwas einfallen lassen

Nun muss sich Trainer Niko Kovac etwas einfallen lassen. Wer ersetzt Arnold? Als Kapitän wird Vertreter und Vorgänger Koen Casteels im Tor auflaufen. Auf der Sechs dürfte im Normalfall Josuha Guilavogui in die Rolle als Mittelfeldchef und erfahrener Leader schlüpfen. Allerdings stand der 32-jährige Franzose in den vergangenen drei Partien gar nicht mehr auf dem Feld, sein letzter Startelfeinsatz war Ende Januar im Pokal - bei Sonntaggegner Union (1:2). Ein weiterer Sechser im Kader, der Kroate Bartol Franjic, fehlte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses.