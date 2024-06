Wolfsburg: Odogu bekommt Profi-Vertrag

Im Sommer stehen Umbaumaßnbahmen in der Wolfsburger Verteidigung an. Ein Neuer steht schon jetzt fest: U-17-Weltmeister David Odogu steigt fest zu den Profis auf. Ihm soll die Zukunft gehören, in der abgelaufenden Saison kam der 17-Jährige in der U-19-Bundesliga für die Wölfe zum Einsatz (14 Spiele, 3 Tore).