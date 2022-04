Wolfsburg nach BVB-Debakel: "Die Jungs fühlen sich an der Ehre gepackt"

Der VfL Wolfsburg steht mal wieder unter Druck: Nach dem 1:6 in Dortmund erwarten Trainer Florian Kohfeldt und Sportdirektor Marcel Schäfer am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Mainz im Abstiegskampf mal wieder eine Reaktion ihrer Mannschaft.

Es waren die zu erwartenden Aussagen, die die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg am Donnerstag lieferten. Die Mannschaft, die am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund mal wieder die Arbeit verweigert hatte, sei, so Trainer Florian Kohfeldt, selbst geschockt gewesen von ihrem Auftritt beim 1:6.

Ein Debakel, das jedoch vor allem deshalb nicht noch höher ausfiel, weil der Gegner nach der Pause einen Gang herunterschaltete, es sich leisten konnte, gleich drei U-19-Spielern zu ihrem Bundesligadebüt zu verhelfen und beim Schlusspfiff insgesamt sieben Akteure unter 23 auf dem Feld stehen zu haben. Kohfeldt sprach von einer "Schockstarre" in der Phase, als bei seiner Mannschaft vor der Pause alle Dämme brachen und merkte an, dass es von seinen Spielern bei der Aufarbeitung dieses Debakels "keinerlei Ausreden" gegeben habe. Immerhin. Wirklich erhellend wurde es aber in den zahlreichen Gesprächen, die in dieser Woche geführt wurde, offenbar auch nicht. Denn: "Sie können sich nicht erklären, warum sie nicht gewisse andere Tugenden auf den Platz gebracht haben."

Dabei gibt es so viele Erklärungsansätze: Der Mannschaft fehlt schlicht die Fitness für 90 intensive Bundesligaminuten, den Wölfen mangelt es dramatisch am notwendigen Biss, auch mal an Grenzen oder gar darüber hinaus zu gehen. Und es wird nicht erst jetzt deutlich, seitdem Ridle Baku ("Ein bisschen satt") die Wahrheit ausgesprochen hat, dass dieses Team ohne jede Gier durch diese Saison taumelt.

Mit guten Leistungen wie beim 4:0 gegen Arminia Bielefeld als Reaktion auf den Desolat-Auftritt in Augsburg (0:3) demaskiert sich diese Mannschaft, die offenbar zumindest dann in den Kampfmodus schalten kann, wenn ihr das Wasser bis zum Hals steht. So auch schon geschehen bei der im Februar zum "Endspiel" deklarierten Heimbegegnung mit Schlusslicht Fürth (4:1).

Laufleistung? "In diesem Fall zu eklatant"

Das lässt zumindest für den Freitag hoffen, dass der VfL gegen Mainz den erhofften Schritt in Richtung Klassenerhalt machen kann. Dann sind vielleicht auch ein paar mehr Kilometer drin als die historisch schlechten 99,97 in Dortmund. "Wir haben die Laufleistung thematisiert", erklärt Kohfeldt, obwohl er dies eigentlich nicht so gerne mache. "In diesem Fall war es doch zu eklatant."

Jeder Spieler ist in der Pflicht, eine Antwort auf dem Platz zu geben. Marcel Schäfer

Und deswegen geht es nun mal wieder um Wiedergutmachung. Um die nächste Reaktion, weil dem VfL das Agieren so schwerfällt. "Jeder Spieler ist in der Pflicht, eine Antwort auf dem Platz zu geben", betont Sportdirektor Marcel Schäfer, der das Schweigen seiner Mannschaft, die nach Dortmund von sämtlichen Medienaktivitäten befreit war, mit dem Blick auf den so wichtigen Freitag begründet, wenn die "Antwort auf dem Platz" gegeben werden soll.

Lukebakio und Philipp? Längst große Transfermissverständnisse

An der Startformation wird Coach Kohfeldt wohl nicht viel verändern, wenngleich es genügend Gründe gäbe, auf Nicht-Leistungen wie die von Max Kruse und Co. zu reagieren. Jedoch bietet die Bank kaum Aussicht auf Besserung, weil auch die Einwechselspieler zuletzt dem Spiel keinerlei Impulse gaben.

Offensivleute wie Dodi Lukebakio oder Maximilian Philipp, längst zu großen Transfermissverständnissen des vergangenen Sommers geworden, kamen zuletzt praktisch nicht einmal mehr zum Einsatz. Und auch der Wolfsburger Unterbau bietet nichts und niemanden, womit man lauffaulen Profis Beine machen könnte. Die zweite Mannschaft in der Regionalliga wurde abgemeldet, die U 19 scheiterte kürzlich im Niedersachsen-Pokal an Hannover 96 und spielt in der Bundesliga ebenfalls eine enttäuschende Saison.

Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Kader ist, ist definitiv da. Kohfeldt über Lacroix

Immerhin gibt es vorsichtige Hoffnung, dass Maxence Lacroix, der in Dortmund in der VfL-Abwehr noch die wenigsten Fehler machte und mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste, gegen Mainz mitwirken kann. Es sei eine sehr starke Besserung eingetreten, berichtet Kohfeldt, ein struktureller Schaden liege nicht vor. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Kader ist, ist definitiv da." Richten müssen es so oder so die elf, die auf dem Rasen stehen. "Die Jungs", sagt Kohfeldt, "fühlen sich an der Ehre gepackt." Reichlich spät in dieser Saison.