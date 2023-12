Wolfsburg muss zur TSG Hoffenheim - OFC oder Bayern gegen Jena

Der Titelverteidiger im Pokalwettbewerb der Frauen, der VfL Wolfsburg, muss im Viertelfinale bei der TSG Hoffenheim antreten.

In den vergangenen neun Jahren führte kein Weg vorbei an den Frauen des VfL Wolfsburg. Über fast eine Dekade stemmte die Elf aus Niedersachsen den Pott hoch, 2023 setzten sich die Wölfinnen 4:1 gegen Freiburg durch.

Zweimal im März: TSG gegen VfL

Im Viertelfinale muss Wolfsburg, aktuell wieder Spitzenreiter in der Liga, bei der TSG Hoffenheim ran. Die Kraichgauerinnen liegen derzeit in der Bundesliga auf Platz vier, haben in dieser Saison beim VfL am 5. Spieltag 2:2 gespielt und dabei einen späten Ausgleichstreffer von Alex Popp hinnehmen müssen.

Durch das Pokal-Los treten die Hoffenheimerinnen im März 2024 binnen weniger Tage zweimal gegen Wolfsburg an - zwischen dem 5. und 7. März steigt das Pokalspiel, ehe dann am übernächsten Wochenende das Heimspiel für die TSG in der Liga ansteht.

FC Bayern zweimal Favorit

Die Frauen des FC Bayern sind im noch zu spielenden Achtelfinale gegen den Regionalligisten Kickers Offenbach (21. Januar) klarer Favorit - und daran wird sich auch in der nächsten Runde nichts ändern, wenn die Münchnerinnen gegen den Zweitligisten Carl Zeiss Jena antreten.

Abgerundet wird das Viertelfinale von zwei Bundesliga-Duellen. Leverkusen empfängt die SGS Essen in einem Vergleich auf Augenhöhe, die Partie im Ligabetrieb endete torlos. Duisburg, derzeit abgeschlagenes Schlusslicht, geht derweil als Underdog in den Vergleich mit Frankfurt oder Freiburg.

Welches der beiden Teams es mit den Zebras zu tun bekommt, entscheidet sich im letzten Achtelfinale am 22. Januar.