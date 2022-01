Wolfsburg muss wochenlang auf Bremer verzichten

Nationalstürmerin Pauline Bremer vom VfL Wolfsburg fällt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel voraussichtlich bis Anfang März aus.

Wie der Bundesligist und amtierende Pokalsieger am Donnerstag mitteilte, fehlt die 25-Jährige auf jeden Fall in den ersten drei Spielen des Jahres bei Bremers Ex-Klub 1. FFC Turbine Potsdam (29. Januar), gegen Werder Bremen (6. Februar) und beim SC Sand (13. Februar).



Die 21-malige Nationalspielerin war erst vor einigen Monaten nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt und wollte sich in der Rückrunde für die Europameisterschaft im Juli in England empfehlen.

In der laufenden Saison steht Bremer, die auch schon für Olympique Lyon und Manchester City spielte, bei fünf Einsätzen und zwei Toren.