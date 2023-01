Wolfsburg muss 163.350 Euro Strafe zahlen

Das Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig hat für den VfL Wolfsburg jetzt ein kostspieliges Nachspiel.

Das Sportgericht des DFB hat den VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 163.350 Euro belegt. Der VfL kann davon bis zu 54.450 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, sofern dies dem DFB bis zum 30. Juni 2023 nachgewiesen wird.

Bei der Strafe geht es um Vorfälle, die bereits am 18. Oktober waren. In der 2. Runde des DFB-Pokals trat Wolfsburg bei Braunschweig (1:2) an. Beim Einlaufen der Teams wurden im Wolfburger Block 32 bengalische Feuer abgefackelt. Zudem wurden neun Leuchtkugeln aufs Spielfeld gefeuert. Deshalb musste auch der Anpfiff um fast zwei Minuten verzögert werden.

Jeder Gegenstand kostet den Verein mindestens 1000 Euro

Außerdem flog nach Spielbeginn eine weitere Leuchtkugel auf den Rasen, was eine erneute Spielunterbrechung nach sich zog. Zudem zählte der DFB "mindestens" weitere 41 bengalische Feuer. Warum der DFB die genaue Anzahl mitzählt, hat gute Gründe. Denn das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände kostet jeweils 1000 Euro. So sind bei 41 Leuchtfackeln also bereits 41.000 Euro zu bezahlen. Beim Abschießen und Werfen der Gegenstände werden jeweils 3000 Euro abgerufen.

Auch eine Spielunterbrechung kostet die Vereine bares Geld. Handelt es sich beispielsweise um weniger als eine Minute Verzögerung, wird die Strafe um 20 Prozent erhöht. Ist die Unterbrechung länger, wird es noch teurer.

Der VfL Wolfsburg hat dem Urteil zugestimmt, somit ist es rechtskräftig.