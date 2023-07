Wolfsburg leiht Wolter an Frankfurt aus

Pia-Sophie Wolter verlässt den VfL Wolfsburg für die kommende Saison und schließt sich auf Leihbasis Eintracht Frankfurt an. Dort hofft die 25-Jährige auf mehr Einsatzzeiten.

Will bei Frankfurt mehr als nur Einwechselspielerin sein: Pia-Sophie Wolter. IMAGO/Action Plus

Wenn die Frauen des VfL Wolfsburg am kommenden Donnerstag mit dem ersten Teamtraining in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 starten, dann wird eine Spielerin nicht dabei sein: Pia-Sophie Wolter wechselt auf Leihbasis für zunächst eine Spielzeit zu Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt. Die gebürtige Bremerin, Tochter des ehemaligen Fußballspielers und -trainers Thomas Wolter, war zur Saison 2018/19 von Werder Bremen nach Wolfsburg gekommen und absolvierte seitdem wettbewerbsübergreifend 92 Partien für den VfL.

Wolfsburg entspricht Wolters Wunsch

"Pia hat sich nach ihrem Wechsel aus Bremen sehr schnell integriert und sportlich weiterentwickelt", wird Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, in einer Pressemitteilung zitiert. "Mit jeweils über 20 Pflichtspiel-Einsätzen zählte sie in ihren ersten drei Spielzeiten bei uns zur erweiterten Stammformation und konnte sich in dieser Zeit auch für die deutsche Nationalmannschaft empfehlen."

Im Oktober 2021 verletzte sich Wolter beim 3:0 gegen den 1. FC Köln allerdings schwer. Diagnose: Kreuzbandriss. Eine Verletzung, die die Saison 2021/22 für die Mittelfeldspielerin vorzeitig beendete und ihr ihren Platz in der erweiterten Stammformation kostete. In der abgelaufenen Saison kam Wolter, nicht zuletzt auch bedingt durch die veränderte Konkurrenzsituation, nicht mehr auf die Einsatzzeiten, die sie sich erhofft hat. Beim Tabellendritten der Vorsaison soll sich das nun ändern.

"Mit der Leihe zu Eintracht Frankfurt haben wir Pias nachvollziehbarem Wunsch entsprochen, mehr Spielpraxis zu erhalten", erklärt Kellermann die Entscheidung, Wolter an den Ligakonkurrenten zu verleihen. Man wünsche ihr persönlich alles Gute und bedanke sich "für ihren immer vorbildlichen Einsatz im grün-weißen Trikot". Ob die 25-Jährige nach ihrer Zeit in Frankfurt zum Pokalsieger zurückkehren wird, ist derzeit noch unklar. Ihr Vertrag wurde jedenfalls erst im vergangenen Sommer vorzeitig bis 2025 verlängert.

Frankfurts Agentin Sara Doorsoun

Nicht zuletzt deswegen sei ihr die Entscheidung alles andere als leicht gefallen, verriet Wolter. "Ich durfte viele tolle Momente mit dem Team und den Fans feiern und habe hier sehr gute Freunde kennengelernt. Ich war immer sehr stolz darauf, für den VfL spielen zu dürfen und habe die Zeit sehr genossen." Sie sei allen in Wolfsburg sehr dankbar für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Dennoch sei es für sie nun an der Zeit, einen anderen Weg zu gehen. "In Frankfurt sehe ich eine höhere Chance, mehr Spielzeit als in der vergangenen Saison zu bekommen. Nun freue ich mich wirklich sehr auf die neue Herausforderung und über das mir entgegengebrachte Vertrauen."

Der Kontakt zu den Adlerträgerinnen sei auch über Sara Doorsoun zustandegekommen, die seit Januar 2022 für die SGE spielt. "Vor ein paar Wochen hatte ich zeitgleich einen Anruf von Sara und meinem Berater", erzählt Wolter in ihrem Vorstellungsvideo bei der Eintracht. Ihr Berater habe ihr vom Interesse aus Frankfurt berichtet, was für sie "sofort mega interessant" gewesen sei. Doorsoun, die seit ihrer Zeit in Wolfsburg (2018 bis 2022) gut mit Wolter befreundet ist, habe ihr beim Rückruf - aber auch vorher schon immer - nur Positives von Frankfurt erzählt, was bei ihrer Entscheidung durchaus eine Rolle gespielt habe. Umso glücklicher sei sie, dass es nun auch geklappt habe.