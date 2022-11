Wolfsburg lässt FCN-Frauen keine Chance - TSG feiert Memeti

In einem besonderen Spiel für die Club-Frauen musste sich der FCN im Pokal-Achtelfinale am Ende klar gegen Wolfsburg geschlagen geben. Die TSG feiert indes eine Dreierpackerin und Köln bewies starke Nerven in Potsdam.

Klare Sache: Ewa Pajor und Jill Roord (re.) brachten die Wölfinnen auf Kurs. IMAGO/Zink