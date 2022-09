Wolfsburg in Sorge: Der Knie-Fall Nmecha

Lukas Nmecha hat die deutsche Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Spiel gegen England verlassen - wegen Kniegelenkbeschwerden. Eine Verletzung, die nicht ernster sein soll, dem VfL Wolfsburg aber dennoch Sorgen bereiten muss.

Es wäre für ihn zweifelsohne ein besonderes Spiel gewesen am Montag gegen England, schließlich verbrachte Lukas Nmecha viele Jahre seines Lebens auf der Insel, wurde im Nachwuchs von Manchester City groß, spielte für die Auswahlmannschaften des englischen Fußballverbandes und gewann mit den "Three Lions" die U-19-Europameisterschaft. 2019 erfolgte dann der Wechsel zum DFB, mit dem der Stürmer den U-21-EM-Titel holte und wo er zum A-Nationalspieler wurde.

Ein weiterer Einsatz am Montag gegen seine alte Heimat fällt jedoch aus - Nmecha hat wegen Kniegelenkbeschwerden das DFB-Team verlassen. Und im krisengebeutelten Wolfsburg die Sorgen nicht verkleinert.

Der Knie-Fall seines Stürmers beschäftigt den VfL schließlich nun schon seit rund drei Wochen. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:4) Anfang September hatte sich Nmecha im Training am rechten Knie verletzt, von einer Überstreckung war die Rede. Der 23-Jährige biss aber auf die Zähne, traf gegen den FC sogar doppelt, hat aber seither Probleme, die ihn auch vor dem Spiel bei Union Berlin (0:2) zu einer Trainingspause zwangen. Nun der erneute Rückfall bei der Nationalmannschaft, bei dem es sich aber um eine Vorsichtsmaßnahme handeln soll.

Wer könnte Nmecha ersetzen?

Ein längerer Ausfall würde VfL-Trainer Niko Kovac schwer treffen. An vier der erst fünf VfL-Treffer in dieser Saison war Nmecha (drei Tore, eine Vorlage) direkt beteiligt, der Mittelstürmer ist eigentlich kaum zu ersetzen. Zumal Wolfsburg den ursprünglich als Back-up vorgesehenen Bartosz Bialek (Vitesse Arnhem) verliehen hat und den 17-jährigen Neuzugang Dzenan Pejcinovic behutsam an die Bundesliga heranführen will - der U-18-Nationalsieler stand bislang nicht einmal im Spieltagskader der offensiv so harmlosen Niedersachsen.

Als Nmecha-Ersatz im Sturmzentrum kämen andere Spieler infrage: Zwar nicht mehr der aussortierte Max Kruse, sondern Luca Waldschmidt oder Omar Marmoush, in absehbarer Zeit auch wieder Jonas Wind, der nach seiner Sehnenverletzung im Oberschenkel im Aufbautraining ist. Torgefahr liest sich jedoch anders - das Trio ist in dieser Bundesligasaison noch ohne einen Treffer.