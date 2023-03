Wolfsburg im Form-Check: Die Tor-Maschine läuft wieder

Den Ausrutscher gegen Hoffenheim hat der VfL Wolfsburg gut verdaut, vor den Qualitäten des Champions-Achtelfinal-Gegners aus Paris ist man gewarnt - der Defensiv-Verbund wird entscheidend sein. Die Wolfsburgerinnen im Form-Check.

Der 4. März 2023 gehört jenen Tagen, die es beim VfL Wolfsburg schon lange nicht mehr gegeben hat. Im Jahr 2022 hatte der Doublesieger alle Liga- und DFB-Pokalspiele gewonnen und setzte diese Serie wie selbstverständlich auch in diesem Jahr zunächst mal fort. Wer kann Wolfsburg stoppen? Keiner. So schien es. Bis die TSG Hoffenheim am 4. März den VfL in Wolfsburg mit 2:1 besiegte, weil eben an diesem Tag im AOK Stadion nichts zusammen lief für die Gastgeberinnen. Aktuell scheint es so, als sei diese Niederlage ein Ausrutscher gewesen. Beim 4:1 in Leverkusen und dem 5:0 daheim gegen Turbine Potsdam lief die Wolfsburger Tor-Maschine wieder wie geschmiert.

Paris hat viel individuelle Qualität. Wir wissen, was auf uns zukommt Tommy Stroot

Mit Paris Saint Germain wartet am Mittwochabend (21 Uhr) indes ein Gegner einer völlig anderen Kategorie als Leverkusen oder gar Potsdam auf den Bundesliga-Tabellenführer. Der Tabellenzweite der französischen Liga hat aktuell nur einen Zähler weniger als Champions-League-Titelverteidiger Olympique Lyon auf dem Konto. "Paris hat viel individuelle Qualität. Wir wissen, was auf uns zukommt", sagt VfL-Coach Tommy Stroot.

Oberdorf fällt aus - Popp erneut auf der Doppelsechs?

Entscheidend wird sein, wie seine Mannschaft den Ausfall von "Staubsauger" Lena Oberdorf kompensieren kann. Die Nationalspielerin zog sich am vergangenen Freitag im Spiel gegen Potsdam eine Verstauchung des rechten Knies zu und wird auch am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel in München nicht auflaufen können. Wahrscheinlichste Variante in Paris: Alexandra Popp, die am Freitag zweimal gegen Potsdam erfolgreich war, wird auf die Doppelsechs neben Lena Lattwein zurückgezogen.

Entscheidend wird sein, wie der VfL im Defensiv-Verbund agiert. Die Viererkette mit Kathrin Hendrich, Dominique Janssen, Marina Hegering und Felicitas Rauch wirkte zuletzt wieder stabil und die genannte Doppelsechs bringt auch genügend Ruhe und Erfahrung mit.

Der VfL, der im vergangen Jahr im Champions-League-Halbfinale am FC Barcelona scheiterte, hat in seiner aktuellen Verfassung gute Chancen, sich im Prinzenpark eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel am 30.März in der Volkswagen-Arena zu erarbeiten.