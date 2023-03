Wolfsburg holt Schmitz als Ersatzkeeperin

Der VfL Wolfsburg hat eine dritte etablierte Torhüterin verpflichtet: Lisa Schmitz wechselt von Montpellier HSC nach Niedersachsen. Nicht ohne Hintergedanken.

Weil Lisa Weiß ihre Karriere im Sommer beenden wird und Katarzyna Kiedrzynek sowie Julia Kassen den VfL verlassen werden, war eine gewaltige Lücke im Torhüterinnenteam entstanden. Zum einen soll Anneke Borbe von Werder Bremen diese schließen, doch auch in der neuen Saison wollen die Wölfinnen unbedingt mit drei Keeperinnen auf Top-Niveau angreifen.

Neben der deutschen Nummer eins Merle Frohms und eben Borbe wird Lisa Schmitz das Team komplettieren. Der VfL gab am Freitag die Verpflichtung der 30-Jährigen von Montpellier HSC bekannt. Schmitz bestritt zwei Länderspiele für Deutschland und lief vor ihrer Zeit in Frankreich schon 155 Mal für Leverkusen und Potsdam in der Bundesliga auf. In Montpellier ist sie die Stammkeeperin - in Wolfsburg wird sie das aller Voraussicht nach nicht.

Bleibt Frohms fit, wird sie spielen

Denn grundsätzlich sind die Verhältnisse klar: Sollte Frohms fit bleiben, wird sie im Kasten stehen - alles andere wäre eine große Überraschung. Weil die Wölfinnen auf der Position der Keeperin in den vergangenen Jahren schon eine Schwangerschaft (Almuth Schult) und einige Verletzungen erlebt haben, halten sie sich alle Optionen offen.