Wolfsburg holt polnischen Nationalspieler Kaminski

Der VfL Wolfsburg hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison klargemacht: Ab Sommer wird Offensivspieler Jakub Kaminski (19) die Wölfe verstärken.

Mit seinem aktuellen Verein Lech Posen befindet sich Kaminski voll im Titelkampf - und hat dazu in der bisherigen Saison sechs Treffer und fünf Assists beigesteuert. Das blieb auch dem VfL Wolfsburg nicht verborgen, der schon lange heiß auf Kaminski ist und am Montag die Verpflichtung bekannt geben konnte. Der 19-jährige Offensivspieler, der in dieser Saison zudem sein Debüt in der polnischen A-Nationalmannschaft feiern durfte, erhält bei den Grün-Weißen einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2027. Laut polnischer Medien soll die Ablöse rund zehn Millionen Euro betragen.

"Für mich geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein absoluter Traum in Erfüllung", sagt Kaminski, der ab Sommer erstmals außerhalb Polens spielen wird. "In den Gesprächen haben mich Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer sehr schnell davon überzeugt, dass der VfL für mich der beste Verein ist, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Natürlich habe ich auch mit meinem Landsmann Bartosz Bialek gesprochen, der von den Bedingungen in Wolfsburg nur geschwärmt hat."

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer selbst erklärt: "Mit Jakub gehen wir konsequent unseren Weg weiter, auf junge, talentierte und erfolgshungrige Spieler zu setzen. Er kommt zwar bevorzugt auf den offensiven Außenbahnen zum Einsatz, ist aber vielseitig einsetzbar und kann auch als hängende Spitze oder als Außenverteidiger agieren."

