Wolfsburg holt Kaminski - aber erst im Sommer

Der VfL Wolfsburg steht nach kicker-Informationen kurz vor der Verpflichtung des polnischen Nationalspielers Jakub Kaminski. Der 19-Jährige verstärkt die Niedersachsen aber erst in der neuen Saison.

Wird in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg auflaufen: Jakub Kaminski. imago images/Newspix

Schon im Sommer war der VfL Wolfsburg heiß auf ihn, nun steht er nach kicker-Informationen kurz davor, Nägel mit Köpfen zu machen. Jakub Kaminski soll zu den Niedersachsen wechseln. Nicht in der aktuellen Transferphase, sondern zur neuen Saison.

Die Unterschriften sind noch nicht getätigt, es soll aber Einigung bestehen mit dem Spieler und dessen Klub Lech Posen. Beim Tabellenführer der polnischen Extraklasa war Kaminski in dieser Saison in 19 Einsätzen an zehn Treffern (sechs Tore, vier Vorlagen) beteiligt, im vergangenen September debütierte der 19-jährige Flügelspieler, der bevorzugt über die linke Außenbahn angreift, für die Nationalmannschaft.

Im Sommer dürfte sich in der VfL-Offensive viel tun

Kaminski dürfte der erste Wolfsburger Neuzugang für den kommenden Sommer werden, in der VfL-Offensive dürfte sich dann so einiges tun. Die Verträge von Daniel Ginczek und Admir Mehmedi laufen aus und werden nicht verlängert, Dodi Lukebakio ist ohne Kaufoption von Hertha BSC ausgeliehen, Wout Weghorst liebäugelt bekanntermaßen mit einem Wechsel.

Kaminski trifft in Wolfsburg auf seinen Landsmann Bartosz Bialek, der ebenfalls von Bartolomiej Bolek und der Agentur BMG betreut wird. Der Berater wollte den Wechsel seines Schützlings nach Wolfsburg am Mittwoch nicht bestätigen, sagte auf kicker-Nachfrage lediglich: "Kein Kommentar." In Kürze dürfte aber Vollzug vermeldet werden.