Wolfsburg holt Essens Endemann und hofft auf mehr Tempo

Der VfL Wolfsburg hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2023/24 präsentiert: Von Ligakonkurrent Essen kommt Vivien Endemann.

Die 21-jährige Stürmerin unterschrieb bei den Wölfinnen einen Vertrag über drei Jahre bis Juni 2026. "Der VfL Wolfsburg gehört für mich zu den internationalen Top-Klubs", sagte Endemann. "Ich sehe hier die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und zusammen mit dem Team Titel zu gewinnen."

"Wir freuen uns auf eine sehr talentierte und flexible Offensivspielerin, die mit ihrem Tempo jede Abwehr vor Probleme stellen kann", kommentierte der Sportliche Leiter Ralf Kellermann die Verpflichtung. "Mit dieser Eigenschaft, aber auch mit ihrem Ehrgeiz, die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung gehen zu wollen, passt sie perfekt in unser Anforderungsprofil."

Die in den Niederlanden geborene Endemann startete ihre Profikarriere beim SV Meppen, mit dem sie in die Bundesliga aufstieg. Seit 2021 steht sie in Essen unter Vertrag. Insgesamt kam sie 59-mal in der Frauen-Bundeliga zum Einsatz. Für die deutsche U-19-Auswahl kam sie 19-mal zum Einsatz.

Damit steht bereits der vierte Wolfsburger Neuzugang für die kommende Saison fest. Zuvor hat der VFL bereits Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), Anneke Borbe (Werder Bremen) und Lisa Schmitz (HSC Montpellier) unter Vertrag genommen.