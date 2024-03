Hier die erfolgreichen Schwaben, die mit 47 Punkten weiterhin total auf Champions-League-Kurs liegen und in Guirassy (18 Tore in 17 Ligaspielen) sowie Undav (14 Treffer in 19 Partien) absolute Maschinen in den eigenen Reihen haben. Und dort der VfL Wolfsburg, der bis zum heutigen Heimspiel noch keinen Dreier im neuen Jahr geholt hat.