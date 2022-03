7:0! Wolfsburg lässt Sand im Pokal keine Chance

Der VfL Wolfsburg hat sich wie erwartet souverän gegen den SC Sand im DFB-Pokal durchgesetzt und steht nach einem klaren 7:0 im Halbfinale. Smits und Blomqvist erzielten dabei jeweils zwei Tore.

Schon früh machte der Gewinner aller DFB-Pokals seit 2015 klar, wer in die nächste Runde einziehen würde. Der VfL Wolfsburg traf in der 13. und 14. Minute durch Janssen per Handelfmeter und Rauch per direkt verwandeltem Freistoß. In Hälfte eins hatte der VfL zwar noch weitere Chancen, bis zur Pause blieb es allerdings beim 2:0.

Deutlich wurde es dann nach dem Seitenwechsel, ab der 63. Minute drehten die Wölfinnen auf: Erst traf Smits innerhalb von vier Minuten doppelt (63., 66.), dann erhöhte Blomqvist auf 5:0 (69.) und 6:0 (85.). Den Treffer zum 7:0-Endstand erzielte Wedemeyer kurz vor dem Ende (90.+1).

Tore und Karten 1:0 Janssen (13', Handelfmeter) 2:0 Rauch (14') 3:0 Smits (63') 4:0 Smits (66') 5:0 Blomqvist (69') 6:0 Blomqvist (85') 7:0 Wedemeyer (90' +1) VfL Wolfsburg Knaak (51. ) SC Sand Balcerzak (16. ), George (55. ) Wolfsburg Schult - Wilms , Janssen , Wedemeyer , Rauch - Lattwein, Starke, Knaak , Roord , Blomqvist - Waßmuth Wolfsburg Aufstellung Schult - Wilms , Janssen , Wedemeyer , Rauch - Lattwein, Starke, Knaak , Roord , Blomqvist - Waßmuth Einwechslungen 46. Hendrich für Janssen

46. Smits für Waßmuth

61. Cordes für Roord

70. Jonsdottir für Knaak

70. Blässe für Wilms Reservebank Weiß (Tor), Bremer Trainer: Stroot SC Sand Esson - Sakar , Georgieva, Bruce , Jordan - Gentile , Balcerzak , Browne , Bruinenberg, Triendl - Plasmann SC Sand Aufstellung Esson - Sakar , Georgieva, Bruce , Jordan - Gentile , Balcerzak , Browne , Bruinenberg, Triendl - Plasmann Einwechslungen 21. Brandenburg für Bruce

46. Loos für Sakar

46. George für Plasmann

62. Hoppius für Browne

74. Green für Gentile Reservebank Dübel (Tor), Evels Trainer: Fischinger Schiedsrichter-Team Katrin Rafalski Bad Zwesten Schiedsrichter-Team Katrin Rafalski Bad Zwesten Spielinfo Stadion AOK-Stadion Zuschauer 438 Spielinfo Anstoß 02.03.2022, 18:00 Uhr Stadion AOK-Stadion Wolfsburg Zuschauer 438

Im Halbfinale stehen neben dem VfL Wolfsburg bereits der FC Bayern München, Bayer Leverkusen und der Sieger zwischen Potsdam und Henstedt.