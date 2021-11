90. + 4! Salzburg schockt dezimierte Wolfsburger in der Nachspielzeit

Die Junioren des VfL Wolfsburg stehen in der UEFA Youth League vor dem Aus. Am 4. Spieltag kam es zum Rückspiel gegen Salzburg, wo sich die Wölfe in Unterzahl lange wacker schlugen, kurz vor Schluss aber das entscheidende 1:2 kassierten.

Erst in der Nachspielzeit musste sich Wolfsburg Salzburg geschlagen geben. FC Red Bull Salzburg via Getty Images