Nach dem Hinspiel erwartet Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot einen "heißen Tanz". Vor acht Tagen in Paris zeigte sich der VfL in der Defensive anfällig, konnte sich dafür in der Offensive aber einmal mehr auf die Kopfballstärke von Popp verlassen. Die Angreiferin traf zweimal per Kopf zum Ausgleich (2:2 und 3:3).