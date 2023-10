Es gibt in dieser Saison einen neuen Pokalsieger. Leipzig, der Sieger des Wettbewerbs in den vergangenen beiden Spielzeiten, schied in der 2. Runde aus. RB tat sich gegen clever verteidigenden Wolfsburger schwer und strahlte kaum Torgefahr aus. Sinnbildlich dafür stand die beste Chance: Es war eine abgefälschte Flanke von Raum. Nach dem Platzverweis von Poulsen lief die Leipzig ab der 56. Minute sogar in Unterzahl dem frühen Rückstand hinterher. Die Wölfe brachte das 1:0 verdient über die Zeit.

Abpfiff

90' +7 Gelbe Karte (Leipzig)

Simakan

Unnötiges Offensivfoul von Simakan. Das gibt Wolfsburg viel Zeit.

90' +6 Wind trifft nur den Pfosten. Majer spielt den Angreifer halbrechts an der Strafraumkante an und dieser fackelt nicht länger. Wind hämmert die Kugel an den rechten Pfosten.

90' +6 Pervan lässt einen weiten Ball abprallen, hat die Kugel dann aber im Nachfassen.

90' +5 Nach längerer Behandlung geht es nun mit Freistoß für den VfL weiter. Pervan schlägt den Ball weit nach vorne.

90' +3 Raum sucht Simakan mit einem Heber. Dem Innenverteidiger misslingt die Ballannahme, sodass Lacroix dazwischen geht. Bei Lacroix Befreiungsschlag stößt Simakan seinen Gegenspieler. Lacroix fasst sich sofort an die rechte Schulter. Das Spiel ist aufgrund der Behandlung unterbrochen.

90' +2 Paredes schickt nochmal Majer. Der Joker steht aber im Abseits.

90' Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.

90' Majer köpft eine Freistoßflanke von Xavi raus.

89' Simakan tankt sich auf der linken Seite nochmal durch. Mit seiner Flanke findet er keinen Abnehmer.

87' Die Wölfen kriegen in den vergangenen Minuten mehr Entlastung. Majers Distanzschuss blockt Klostermann.

85' Maehle versucht es von der rechten Seite mit einer flachen Hereingabe. Die Flanke landet genau in den Füßen von Henrichs.

85' Gelbe Karte (Wolfsburg)

Paredes



83' Wind taucht rechts im Sechzehner auf, scheitert mit seiner Hereingabe aber an Klostermann.

82' Gelbe Karte (Wolfsburg)

Pervan

Pervan sieht für Zeitspiel Gelb.

80' Sesko sucht Xavi mit einem Steilpass in halblinker Position. Bornauw ist aufmerksam und klärt.

78' Gleicht Leipzig noch aus und rettet sich in die Verlängerung oder fliegt der Pokalsieger der vergangenen beiden Spielzeiten schon in der 2. Runde raus? Leipzig bleibt jedenfalls trotz Unterzahl spielbestimmend.

76' Haidara versucht es aus der Distanz. Sein Schuss wird ins Toraus abgefälscht. Die daraus resultierende Ecke sorgt für keine Gefahr.

71' Opendas Risiko wird nicht belohnt. Bei einer Freistoßflanke von Raum taucht der Angreifer rechts im Sechzehner auf und zieht per Volleyschuss ab - deutlich drüber.

70' Gelbe Karte (Wolfsburg)

R. Baku

Baku kommt gegen Xavi zu spät und tritt seinen Gegenspieler auf den Fuß.

69' Lukeba tankt sich mal auf der linken Seite zur Grundlinie. Seine anschließende Flanke fängt Pervan ab.

68' Da Henrichs keinen Mitspieler findet, versucht er es aus der Distanz selbst - Vranckx blockt.

66' Die Sachsen bleiben in Unterzahl weiterhin ihrem System treu - nur stürmt Openda jetzt als alleinige Spitze.

64' Gelbe Karte (Leipzig)

Lukeba

Taktisches Foul von Lukeba.

63' Gelbe Karte (Wolfsburg)

Kovac

Niko Kovac meckert und sieht dafür Gelb.

62' Schlager geht nach einem Zweikampf mit Vranckx zu Boden. Die Leipziger fordern sofort Gelb-Rot für den Mittelfeldspieler. Nach dem geringen Kontakt spricht Referee Florian Badstübner nur mit Vranckx.

60' Kaminski verpasst das 2:0: Vranckx bedient den Linksaußen mit einem Diagonalball. Kaminski zieht anschließend mit Tempo Richtung Zentrum, lässt Henrichs und Haidara stehen und schlenzt abschließend nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

58' Werner bedient Openda im Rückraum. Dessen missglückter Abschluss fliegt sofort ins Seitenaus.

56' Gelb-Rote Karte (Leipzig)

Poulsen

Poulsen sieht völlig zu Recht Gelb-Rot: Der Stürmer bleibt im Mittelfeld an Vranckx hängen und versucht anschließend seinen Fehler auszubügeln. Mit seiner Grätsche kommt er aber gegen Svanberg zu spät. Poulsen meckert auch gar nicht erst über die Entscheidung und geht stattdessen direkt in die Kabine.

55' Haidara im letzten Moment zur Stelle. Bei einem Konter setzt Cerny Tiago Tomas halbrechts im Sechzehner in Szene. Haidara kommt von hinten angerauscht und klärt zur Ecke.

54' Werner zu unplatziert: Raum findet Werner halblinks im Sechzehner. Der Offensivspieler dreht sich gut auf, schießt dann aber aus gut elf Metern links vorbei.

53' Schlager eilt noch rechtzeitig zurück. Tiago Tomas legt sich den Ball bei einem Konter an Lukeba vorbei, wird dann aber noch von Schlager abgelaufen.

52' Gelbe Karte (Wolfsburg)

Vranckx

Nach einem vermeintlichen Foulspiel von Openda nimmt Vranckx den Ball in die Hand. Da Schiedsrichter Florin Badstübner aber den Schubser von Openda nicht als Foul wertet, sieht Vranckx Gelb.

51' Erneut flankt Raum nur in die Arme von Pervan. Bislang fehlt bei den Hereingaben vom Linksverteidiger noch die Präzision.

49' RBL startet gut in den zweiten Durchgang. Poulsen rutscht in eine flache Flanke von Henrichs, kann den Ball aber nicht wirklich kontrolliert Richtung Tor bringen - die Kugel fliegt links vorbei.

47' Glück für Wolfsburg: Nach einer abgefälschten Hereingabe von Openda setzt Schlager im Rückraum gut nach und bugsiert den Ball damit links in den Sechzehner zu Raum. Raums von Baku abgefälschte Flanke landet am linken Lattenkreuz.

46' Ohne personelle Änderungen geht es weiter.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pause in Wolfsburg: Der VfL führt verdient gegen den amtierenden Pokalsieger. Die Niedersachsen ließen die Leipziger, die das Spiel kontrollierten, nicht zur Entfaltung kommen und lauerten auf Fehler beziehungsweise Konter. Cerny brachte die Wölfe nach gut einer Viertelstunde in Führung und verpasste sogar gut zehn Minuten später das 2:0. RB muss sich im zweiten Durchgang etwas einfallen lassen.

Halbzeitpfiff

45' +4 Bornauw köpft eine Freistoßflanke von Cerny aus dem linken Halbfeld in die Arme von Gulacsi.

45' +2 Gelbe Karte (Leipzig)

X. Schlager

Nächstes taktisches Foul. Diesmal bringt Schlager Vranckx zu Boden.

45' +1 Svanberg hat einen Befreiungsschlag von Haidara aus kurzer Distanz ins Gesicht bekommen. Der Sechser wird behandelt, kann aber wohl weiterspielen.

45' Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

44' Raum hat auf der linken Seite mal etwas Zeit. Seine Hereingabe fängt Pervan locker aus der Luft.

43' Gelbe Karte (Wolfsburg)

Lacroix

Lacroix unterbindet einen Leipzig-Konter mit einem resoluten Foul an Poulsen. Völlig zu Recht sieht der Kapitän Gelb.

42' Gelbe Karte (Leipzig)

Poulsen

Taktisches Foul von Poulsen an Vranckx.

41' Die Sachsen setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest. Torgefahr strahlt RBL aber nicht aus.

39' Henrichs zieht von der rechten Seite in Robben-Manier in die Mitte und sucht einen Mitspieler. Allerdings spielt er genau Kaminski in den Fuß.

37' Nächste Offensivaktion der Gastgeber: Vranckxs Flanke aus dem rechten Halbfeld klärt aber Klostermann.

34' Kaminski versucht es nach einer abgewehrten Ecke sofort aus der Distanz. Henrichs blockt den Schuss per Kopf, allerdings genau zu Gerhardt. Dieser schießt anschließend nur Gulacsi in die Arme.

32' Leipzig findet noch nicht in sein Spiel. Die Gäste produzieren viele einfache Abspielfehler. Nun kommt ein Zuspiel von Schlager auf Raum über fünf Meter nicht an. Der Ball kullert stattdessen ins Seitenaus.

30' Schlager findet Openda mit einem Steilpass. Der Angreifer wird aber von Bornauw und Zesiger gestellt.

28' Openda geht auf der rechten Seite gegen Bornauw ins Dribbling und sucht dann Xavi mit einem Chipball im Zentrum. Zesiger ist aufmerksam und klärt.

26' Gerhardt macht eine Ecke von der linken Seite nochmal scharf. Doch Henrichs köpft die Hereingabe des Linksverteidigers raus.

24' Cerny nutzt ein Missverständnis von Lukeba und Gulacsi nicht! Sowohl der Torwart als auch der Innenverteidiger verlassen sich bei einem Querpass von Schlager aufeinander, sodass der aufmerksame Cerny den Ball aufnimmt. Der Außenspieler lässt zwar Gulacsi stehen, legt sich die Kugel aber zu weit fort. Lukeba kann daher noch eingreifen und klärt.

22' Die Gastgeber ziehen sich im gegnerischen Ballbesitz zurück und lauern auf Konterchancen. RB kontrolliert weiter das Spielgeschehen.

20' Henrichs verzieht: Xavi spielt einen Doppelpass mit Openda, kommt dann aber nicht mehr vernünftig an den Ball. Sein missglücktes Zuspiel landet aber bei Henrichs halbrechts im Sechzehner. Dieser setzt das Leder per Direktabnahme über den Querbalken.

19' Raum spielt Xavi auf der linken Seite frei. Dessen Außenristflanke ist aber zu hoch für Werner.

18' Raums Eckballflanke von der linken Seite köpft Baku aus dem eigenen Strafraum.

17' Wie reagiert Leipzig auf den Rückstand? Die Sachsen hatten die Partie eigentlich unter Kontrolle und liegen trotzdem früh zurück.

16' Gleich der nächste Abschluss der Wölfe: Gerhardt nimmt eine Flanke von Baku sofort aus der Luft - weit rechts vorbei.

14' 1:0 Tor für Wolfsburg

Cerny (

Linksschuss, Linksschuss, Tiago Tomas Cerny bringt die Hausherren nach feiner Vorarbeit von Tiago Tomas in Führung: Die Niedersachsen spielen gut hinten raus, letztlich findet Gerhardt Tiago Tomas in zentraler Position. Der Angreifer dreht im Mittelfeld auf und setzt im Anschluss Cerny mit einem perfekt getimten Steilpass hinter Lukeba in Szene. Cerny bleibt vor Gulacsi cool und jagt das Leder aus gut elf Metern in halblinker Position unter die Latte. Für den Sommerneuzugang ist es sein erster VfL-Treffer.

13' Die Wölfe suchen im Aufbauspiel nach spielerischen Lösungen und gehen auch zum Teil ins Risiko. Fast hätte Openda ein Pass von Pervan auf Vranckx abgefangen.

12' Vranckx verlagert das Spiel mit einem Diagonalball auf Kaminski auf die linke Seite. Der Außenspieler hat viel Platz und flankt trotzdem direkt ins Toraus.

9' Openda verzieht aus der Distanz. Der Angreifer darf relativ ungestört Richtung Strafraumkante laufen und hält dann aus gut 20 Metern einfach mal drauf - weit links vorbei.

8' Nach kurzer Behandlung kehrt Xavi aufs Feld zurück. Der läuft auch schon wieder rund.

6' Nach einem Doppelpass mit Poulsen rauscht Xavi im gegnerischen Sechzehner mit Bornauw zusammen. Xavi fasst sich nach dem Zweikampf ans rechte Sprunggelenk. Der Offensivspieler muss behandelt werden.

5' Nach dem rasanten Start beruhigt sich das Spielgeschehen nun. Leipzig lässt die Kugel durch die eigenen Reihen zirkulieren.

3' Openda tankt sich auf der rechten Seite zur Grundlinie durch. Allerdings findet er mit seiner flachen Hereingabe keinen Abnehmer.

2' Auch Leipzig gibt früh seinen ersten Torschuss ab. Nach einer abgewehrten Ecke hält Henrichs aus der Distanz drauf. Den strammen Schuss hält Pervan fest.

1' Nach 24 Sekunden muss Gulacsi erstmals eingreifen: Svanberg antizipiert ein Zuspiel von Raum gut und erobert hoch den Ball. Der Mittelfeldspieler steckt dann halbrechts in den Sechzehner zu Tiago Tomas durch. Dieser nimmt die Kugel noch kurz mit und schießt anschließend aus gut sieben Metern aufs lange Eck. Gulacsi taucht nach rechts ab und pariert.

1' Der Ball rollt - die Gäste stoßen an.

Anpfiff

17:43 Uhr In der laufenden Bundesligaspielzeit duellierten sich die beiden Teams noch nicht. Erst Ende November gastiert Leipzig am 12. Spieltag in Wolfsburg. Die drei vergangenen Pflichtpartien gegen die Wölfe entschieden die Sachsen ohne Gegentor für sich.

17:23 Uhr Die beiden Teams treffen heute im DFB-Pokal bereits zum sechsten Mal aufeinander. Wolfsburg gewann nur eines der fünf bisherigen Pokalspiele gegen RB: 2015 mit 2:0, als Leipzig noch Zweitligist war. An das einzige Pokal-Heimspiel gegen RBL erinnern sich die Niedersachsen nicht gerne zurück. 2019 zog Leipzig durch einen 6:1 in Wolfsburg in die nächste Runde ein.

17:14 Uhr Während sich der Titelverteidiger in der 1. Runde in Wiesbaden zu einem 3:2 mühte, löste der VfL seine Pflichtaufgabe bei Makkabi Berlin souverän (6:0).

17:05 Uhr Die Gäste aus Leipzig sind hingegen seit vier Pflichtpartien ungeschlagen und feierten am Samstagabend gegen Köln einen Kantersieg. Gegenüber dem 6:0 tauscht Marco Rose nur zweimal: Gulacsi ersetzt Blaswich (Bank) im Tor und Poulsen startet anstelle von Simakan (Bank). Damit kehren die Sachsen auch zur Viererkette zurück.

17:03 Uhr Der VfL geht nach den jüngsten drei Niederlagen nicht gerade mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Zuletzt unterlagen die Wölfe am Samstag in Augsburg trotz einer Halbzeitführung mit 2:3. Auf die Negativserie reagiert Niko Kovac mit satten acht Änderungen: Unter anderem sitzen Arnold und Wind nur auf der Bank. Neu in die Startelf rücken Baku, Bornauw, Zesiger, Gerhardt, Cerny, Vranckx, Kaminski und Tiago Tomas.