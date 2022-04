"Hart gearbeitet und geackert": Grizzlys lösen Halbfinal-Ticket

Die Grizzlys Wolfsburg haben die Fischtown Pinguins am Ostermontag mit 2:0 besiegt und stehen nach dem 3:2 in der Serie gegen das Team aus Bremerhaven im Play-off-Halbfinale.

Der Vizemeister aus Wolfsburg schnappte sich damit das letzte Ticket für das Play-off-Halbfinale der DEL. Nachdem die Grizzlys eine 2:0-Serienführung aus der Hand gegeben hatten, gelang mit dem 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) im fünften Spiel der notwendige dritte Sieg.

"Wir haben hart gearbeitet und geackert, Schüsse geblockt", resümierte Trainer Mike Stewart bei "MagentaSport", wo er allen Spielern "eine super Leistung" bescheinigte." Gegner in der Runde der letzten vier ist ab Mittwoch (19.30 Uhr) der dreimalige Meister Red Bull München. Ins andere Halbfinale starten zeitgleich auch Titelverteidiger Eisbären Berlin und die Adler Mannheim.

Frühe Führung durch Gaudet

Vor 3589 Zuschauern in Wolfsburg trafen Tyler Gaudet (6.) und Spencer Machacek (59.) für die Gastgeber. Bremerhaven hatte mit dem 3:2 im Marathonmatch am Samstag das fünfte Spiel erzwungen, ausgerechnet der Ex-Wolfsburger Philipp Bruggisser war in der zweiten Verlängerung erfolgreich.