50-mal trafen beide Teams bisher in der Bundesliga aufeinander. Beide Teams konnten je 20 Siege einfahren, zehn Spiele endeten Remis - eine perfekt ausgeglichene Bilanz. Allerdings: Auswärts ist Bremen in dieser Spielzeit noch punktlos, Wolfsburg gab in dieser Spielzeit zuhause erst einmal Punkte aus der Hand - beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen.