Drei Neuzugänge, vier Tore - und Gesprächsthema Gosens

Mit einem 4:0-Sieg über eine Regionallauswahl ist der VfL Wolfsburg in die Testspielreihe der kommenden Wochen gestartet. Drei Neuzugänge gaben ihr Debüt - weitere Transfers dürften folgen. Auch Robin Gosens war am Samstag in Gifhorn Gesprächsthema.

Robin Gosens hat sich noch nicht entschieden, wo er in der bevorstehenden Saison spielen wird, Gesprächsthema ist der Nationalspieler in Diensten von Inter Mailand am Samstag in Gifhorn allerdings schon gewesen, wo sein potenzieller künftiger Klub, der VfL Wolfsburg, sein erstes Testspiel absolvierte.

Die einen Fans rätseln, ob der 29-Jährige, der in den vergangenen Jahren bevorzugt als Schienenspieler agiert hat, auch als Linksverteidiger in der 4-3-3-Formation von Niko Kovac funktionieren kann. Andere freuen sich einfach, dass die Aussicht besteht, einen positiven Typen und aktuellen DFB-Spieler womöglich schon bald im VfL-Trikot sehen zu können. Und immerhin bestätigte auch Sportdirektor Sebastian Schindzielorz im Halbzeit-Interview, dass das Wolfsburger Bemühen um Gosens mehr als nur ein Gerücht ist.

Gegen die Amateurauswahl bot Trainer Niko Kovac diesmal noch andere Linksverteidiger auf. Zunächst Nicolas Cozza, aktuell der einzige gelernte Mann für diese Position im Kader, nach der Pause dann Kevin Paredes - beide wurden defensiv allerdings kaum gefordert.

Der VfL dominierte das Spiel, wirklich berauschend war dieser Aufgalopp dann aber doch nicht. Mattias Svanberg, Jonas Wind, A-Junior Bennit Bröger und Dzenan Pejcinovic trafen. Im Mittelpunkt des Interesses standen die drei zum Einsatz gekommenen Neuzugänge Tiago Tomas, der über den linken Flügel agierte, sowie die beiden Innenverteidiger Moritz Jenz und Cedric Zesiger. Vaclav Cerny wird wie die anderen Nationalspieler ab Montag dabei sein, wenn der VfL im österreichischen Seefeld sein Trainingsquartier aufschlägt.

Dort wird, kündigt Kovac an, kräftig im körperlichen Bereich gearbeitet werden. Obwohl der Trainer hochzufrieden ist mit dem Zustand seines Kaders. "Wir sind jetzt auf einem anderen Niveau als noch in der vergangenen Saison." Dennoch werde es in Seefeld "noch einmal ein bisschen härter, wir müssen Reizpunkte in Sachen Intensität setzen, um in der Saison davon zu zehren".

Eine Saison, in der der VfL wieder die internationalen Plätze angreifen möchte. Der Kader wird sich noch verändern. "Ich glaube", so Kovac, "wir werden eine sehr gute Mannschaft haben. Einige haben wir schon dazugeholt, einige kommen vielleicht noch." Robin Gosens war am Samstag noch nicht da - und trotzdem schon in vieler Munde.