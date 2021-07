Rudelbildung bei fünfter VfL-Test-Pleite, Sorgen um Paulo Otavio, Brekalo schaut nur zu

Der VfL Wolfsburg hat auch seine Generalprobe vor dem Pflichtspielstart verloren. Gegen den spanischen Meister Atletico Madrid, der nicht mit seiner besten Mannschaft auflief, unterlag das Team von Trainer Mark van Bommel vor 1750 Zuschauern mit 1:2.

Bei den beiden Trainern an der Seitenlinie überraschte es wenig, dass es einigermaßen ruppig zuging auf dem Rasen, was kurz vor Schluss sogar in einer Rudelbildung, ausgehend von Kevin Mbabu und Santiago Arias, mündete. Die Coaches, Mark van Bommel auf der Wolfsburger Seite und Atleticos Diego Simeone, als Ex-Spieler beide keine Kinder von Traurigkeit, versuchten die Lage diesmal zu beruhigen. Sie sahen einen intensiv geführten Test, der jedoch womöglich eine schwere Verletzung mit sich brachte. Nach nicht einmal einer Viertelstunde war die Partie für VfL-Linksverteidiger Paulo Otavio beendet, nach einem Foul von Rodrigo Riquelme blieb der Brasilianer mit dem rechten Knie im Rasen hängen, griff sich in die Kniekehle, humpelte gestützt in die Kabine. Wolfsburg droht kurz vor dem Saisonstart hinten links ein personeller Notstand. "Paulo ist im Krankenhaus und wird untersucht", berichtete van Bommel nach dem Spiel.

Hoffen auf Roussillon

Der Trainer muss womöglich improvisieren in einer Woche im Pokalspiel gegen Preußen Münster. Denn auch Jerome Roussillon hatte sich gegen die AS Monaco (1:2) bereits eine Oberschenkelblessur zugezogen, der Franzose fehlte nun gegen Madrid. Jedoch hat van Bommel die Hoffnung, dass der 28-Jährige, der Fortschritte macht, rechtzeitig fit wird.

Die Paulo-Otavio-Verletzung trübte die Stimmung zusätzlich beim VfL, der auch im fünften Testspiel in Folge als Verlierer vom Feld ging. "Wenn wir nur auf das Ergebnis gucken, ist es nicht gut", konstatierte van Bommel, der Chancen von Wout Weghorst zum möglichen 2:0 und Daniel Ginczek, der das 2:1 vergab, nachtrauerte. Aber: "Besser jetzt als nächste Woche", blickte van Bommel bereits auf die Pokalpartie, in der sich seine Mannschaft keine weitere Pleite erlauben sollte. Seine Ansage: "Wir müssen bereit sein."

Weghorsts schöner Treffer

Gegen Madrid unterlagen die Niedersachsen wie schon zuletzt gegen Monaco nach eigener Führung. Weghorst hatte sein Team nach schönem Doppelpass mit dem auffälligen Maximilian Philipp noch zum 1:0 gelupft, dann aber lud der VfL den Gegner nach dem Seitenwechsel zum Toreschießen ein. Nachdem bereits Trainer-Sohn Giuliano Simeone das Lattenkreuz getroffen hatte (66.), köpfte Borja Garces nach einem Freistoß zum 1:1 ein - Neuzugang Sebastiaan Bornauw sah dabei nicht gut aus. Fünf Minuten vor dem Ende führte ein VfL-Ballverlust im Mittelfeld zum 1:2 durch Ricard Sanchez, am Ende einer langen Fehlerkette stand Torwart Pavao Pervan, der Stammkeeper Koen Casteels (grippaler Infekt) vertrat.

Was auffiel: Der wechselwillige Josip Brekalo kam nicht zum Einsatz und lief sich lediglich warm, Elvis Rexhbecaj, der vor einer Leihe zum VfL Bochum steht, saß nur auf der Tribüne. Ebenso Marin Pongracic, der nicht verletzt war. "Ich habe diese Entscheidungen getroffen", sagt van Bommel, "so ist es halt im Fußball."