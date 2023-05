Wolfsburg erwirtschaftet Gewinn - Wird van de Ven zum Millionen-Mann?

Jahrelang stand ein dickes Minus am Ende eines Geschäftsjahres unter der Bilanz des VfL Wolfsburg, der nun erstmals seit 2016 wieder einen Gewinn erwirtschaftet hat. Große Einnahmen könnten folgen - etwa durch einen Verkauf von Micky van de Ven.

Es ist nicht lange her, da schrieb der VfL Wolfsburg noch tiefrote Zahlen. In der Saison 2018/2019 erwirtschafteten die Niedersachsen noch einen dramatischen Verlust von beinahe 45 Millionen Euro. Die teuren Nachwehen der Vorjahre, bevor 2018 mit Jörg Schmadtke der Manager geholt wurde, der über weite Strecken den sportlichen Erfolg nach Wolfsburg zurückbrachte und parallel dazu die Konsolidierung vorantrieb.

Die in der Saison 2021/2022, das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten DFL-Finanzkennzahlen, erstmals seit 2016 wieder zu einem positiven Ergebnis führte. Ein Plus von rund fünf Millionen Euro, die der VfL, so regelt es der 2011 mit Volkswagen geschlossene "Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag", an den Eigner abführen musste. "Das erste Mal seit Jahren haben wir wieder einen Gewinn erwirtschaftet, damit setzen wir unseren Weg der Konsolidierung fort, den wir auch unter Jörg Schmadtke bereits im Sport eingeschlagen haben", berichtet VfL-Finanz-Geschäftsführer Michael Meeske zufrieden.

Drei Effekte führten zur positiven Bilanz

Der Gründe für diese positive Bilanz - das Minus war in den vergangenen Jahren kontinuierlich geschrumpft - erklärt der 51-Jährige so: "Wir sehen einen positiven Trend, der auf drei Effekte zurückzuführen ist: Wir fokussieren uns in vielen Bereichen weiter auf die Kostenreduktion. Hinzu kommen der Champions-League-Effekt und der nachlassende Corona-Effekt. Geholfen hat natürlich auch, dass die Verkäufe von Wout Weghorst und Xaver Schlager noch in das Geschäftsjahr verbucht wurden." Der Niederländer Weghorst war im Januar für 14,5 Millionen Euro zum FC Burnley gewechselt, Schlager ging im Sommer für zwölf Millionen Euro zu RB Leipzig.

Allerdings: So positiv das Ergebnis nun ist, im nächsten Jahr ist für das noch einen Monat laufende Geschäftsjahr wieder ein Wolfsburger Minus zu erwarten. Es werde, so Meeske, "definitiv wieder ein schlechteres Ergebnis geben, weil beispielsweise das internationale Geschäft fehlte und wir von der gesamten Organisation darauf ausgerichtet sind, europäisch zu spielen. Zudem haben wir bislang keine signifikanten Transfereinnahmen."

Bei Lacroix wurde satter Gewinn versäumt

Die Wolfsburger Philosophie ist es primär, junge Spieler zu verpflichten, diese weiterzuentwickeln und mit einem satten Gewinn zu verkaufen. Bei Maxence Lacroix wurde dieser Zeitpunkt verpasst, Micky van den Ven könnte in diesem Sommer womöglich der Mann sein, der viele Millionen in die Wolfsburger Kassen spült. Meeske: "Die Top 6 der Liga transferieren Spieler für 40 bis 50 Millionen Euro pro Jahr im Schnitt. RB Leipzig zeigt beispielsweise, welche Entwicklungsschritte mit stabiler Europacup-Präsenz und hohen Transfererlösen möglich sind. Wir haben zwar keinen Verkaufszwang, aber es fehlt uns im Vergleich zur Konkurrenz schon der eine oder andere große Transfer."

Und in der kommenden Saison auch finanzielle Zusatzeinnahmen durch das internationale Geschäft. Am vergangenen Wochenende verspielte der VfL grob fahrlässig gegen Absteiger Hertha BSC (1:2) den Einzug in den Europapokal, was die Stimmung rund um die Volkswagen-Arena merklich trübt. "Das Verpassen des internationalen Wettbewerbs war in erster Linie emotional, aber auch rational unangenehm", sagt Finanzboss Meeske. "Mit Blick auf die Kasse tut es doppelt weh. Mit der Europa League verpasst man schon mal ein 20-Millionen-Euro-Ticket."