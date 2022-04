Wolfsburg droht Lacroix-Ausfall - Entwarnung bei Schlager

Der VfL Wolfsburg kann im anstehenden Heimspiel gegen Mainz auf Xaver Schlager zählen. Maxence Lacroix dagegen fällt gegen die Rheinhessen wohl aus.

Sowohl Lacroix (22) als auch Schlager (24) mussten bei der 1:6-Demontage am Karsamstag bei Borussia Dortmund ausgewechselt werden. Rechtsverteidiger Lacroix musste mit muskulären Beschwerden im Oberschenkel Sekunden vor dem Pausenpfiff den Platz verlassen, für Mittelfeldabräumer Schlager war wegen Problemen am Knie nach einer guten Stunde Schluss.

Beim Österreicher Schlager konnten die Niedersachsen am Dienstag Entwarnung geben. Die Beschwerden sind nicht so schwerwiegend, der 24-Jährige wird VfL-Coach Florian Kohfeldt am Freitagabend (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zur Verfügung stehen. Kohfeldt hatte sich bereits nach der herben Abfuhr in Dortmund zuversichtlich über die Einsatzchancen Schlagers geäußert. "Es war wohl nur ein Schlag, deshalb bin ich einigermaßen beruhigt", hatte der Coach gesagt. Allerdings, führte Kohfeldt aus, "zucken bei ihm immer alle zusammen, wenn er was am Knie hat." Denn Schlager hatte sich Ende August 2021 im Heimspiel gegen Leipzig (1:0) das Kreuzband gerissen und erst Ende Februar sein Comeback gefeiert.

Anders sieht es bei Lacroix aus. Der Franzose fällt für die Partie gegen Mainz wohl aus, was auch Kohfeldt in einer ersten Reaktion befürchtet hatte: "Er hat einen Stich im Oberschenkel gespürt. Es sieht nicht gut aus." Ob bei Lacroix auch über das Mainz-Spiel hinaus ein Ausfall droht, teilte der VfL nicht mit. Lacroix hatte seinen Vertrag in der Autostadt erst im letzten Sommer verlängert, besitzt aber eine Ausstiegsklausel.