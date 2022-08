Wolfsburg: Casteels holt Hellström ein und wundert sich

Das Dutzend ist voll. Mit dem zwölften gehaltenen Bundesliga-Strafstoß liegen im ewigen Elfmeterkiller-Ranking der Bundesliga nun nur noch sieben Kollegen vor VfL-Torhüter Koen Casteels.

Am Ende konnte er sich im zweiten Anlauf freuen. Auch den wiederholten Elfmeter des Schalkers Simon Terodde, fast identisch geschossen, hielt Koen Casteels beim 0:0 der Wolfsburger gegen den Aufsteiger. Den ersten hatte Schiedsrichter Felix Zwayer einkassiert - weil sich der VfL-Keeper vor dem Schuss bereits regelwidrig nach vorne bewegt hatte.

"Das ist auch mir zum ersten Mal passiert, dass der Schiedsrichter mir sagt, ich sei zu früh von der Linie gegangen", wunderte sich der Belgier. "Zum Glück war ich am zweiten Ball auch dran." Sei's drum also, auch wenn für den Helden Fragen offen blieben: "Es ist Schwachsinn. Ich habe schon zwölf Elfmeter gehalten in der Bundesliga. Und ich hatte das Gefühl, ich mache nichts anderes. Bei den Schiedsrichterschulungen gab es auch nichts Neues dazu, deshalb fand ich es komisch."

Am Vormittag des Spieltags schaue ich mir Szenen an. Koen Casteels

Seine eigenen "Hausaufgaben" für diesen Schlüsselmoment des Spiels hatte der 30-Jährige wie gewohnt gemacht. "Am Vormittag des Spieltags schaue ich mir Szenen an. Nicht nur Elfmeter, auch Ecken, Standards, um zu sehen, was auf einen zukommt. Dafür haben wir die Videoanalysten, die machen das schon gut. Manchmal sieht man dann Videos von den Schützen. Manche warten und warten, schauen nur auf den Torwart, das macht es ein bisschen schwieriger. Aber dann platziert man den Ball vielleicht auch nicht optimal."

So wie Terodde diesmal - Casteels war bestens präpariert. "Ich wusste, dass er sehr lange wartet und auf den Torwart schaut, bis zum letzten Schritt. Dann habe ich auch gewartet. Beim ersten Ball bin ich dann in die Ecke gegangen, von der ich gedacht habe, dorthin schießt er. Ich halte ihn dann mit meinem Knie. Beim zweiten dachte ich, er schießt ihn in die Mitte, weil er vielleicht auch unsicher war. Deshalb habe ich noch länger gewartet, bin einfach stehen geblieben. Das hat ihn vielleicht auch ein bisschen überrascht."

Und im Ergebnis seinen Trainer erfreut. "Er ist glaube ich der beste Elfmeterkiller der Liga und wir sind froh, dass wir ihn haben", so Niko Kovac zufrieden. "Er hat ja auch vorige Woche in München schon ein paarmal ganz gut gehalten …"

Nur noch sieben vor Casteels

Tatsächlich ist Casteels unter den aktuellen Torhütern der Bundesliga Spitze in Sachen Elfmeter. Wie von ihm gesagt, entschärfte er nunmehr schon zum zwölften Mal einen solchen. "Ich habe natürlich lieber so eine Bilanz als eine andere …", gestand der eher für seine stoische Ruhe, mitunter sogar Unterkühltheit bekannte Schlussmann - trocken, aber lächelnd.

Das Dutzend ist voll und der legendäre, im vergangenen Februar verstorbene schwedische Torhüter Ronnie Hellström (einst 1. FC Kaiserslautern) im ewigen Ranking der Bundesliga-Elfmeterkiller eingeholt. In dieser Statistik liegen nun nur noch sieben ehemalige Erstliga-Keeper vor Casteels: Rudi Kargus (23-mal Sieger im Duell vom Punkt), Toni Schumacher (18), Norbert Nigbur (17), Dieter Burdenski, Andreas Köpke (je 14), Richard Golz und Claus Reitmaier (je 13).