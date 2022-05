Wolfsburg: Brekalo kommt zurück - und möchte weg

Josip Brekalo wird erst einmal zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Der FC Turin verzichtet nach kicker-Informationen darauf, die Kaufoption für den 23-jährigen Kroaten zu ziehen - der dennoch nicht in Wolfsburg bleiben will.

Eigentlich war die Sache fast klar. Der FC Turin war gewillt, Josip Brekalo per Kaufoption fest zu verpflichten. Der Kroate, der am Samstag beim 1:0-Sieg bei Hellas Verona seinen siebten Saisontreffer erzielte, überzeugte während seiner Leihe zu dem Serie-A-Klub. Jedoch: Bleiben will Brekalo beim Tabellenzehnten nicht - dies teilte er den Verantwortlichen an diesem Wochenende klipp und klar mit. Anschließend nahm Turin Abstand davon, die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 10,5 Millionen Euro zu ziehen. Das unendliche Wechselwirrwarr um Brekalo geht in die nächste Runde.

Nächstes Ziel noch unbekannt

Im vergangenen Sommer hatte der häufig unzufriedene kroatische Nationalspieler kein Interesse an einem Verbleib beim VfL und nutzte den Ausweg nach Italien, um seine Karriere nicht in die Sackgasse zu steuern. Nun kommt er formal zurück nach Wolfsburg, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht, will aber auch dort nicht bleiben. Sein Ziel: Gerne Spanien, auch Eintracht Frankfurt wird im Zusammenhang mit dem Offensivspieler, der sowohl auf dem Flügel als auch zentral im Mittelfeld eingesetzt werden kann, immer wieder genannt.

Für den VfL ändert sich jedenfalls die Situation. Dadurch, dass Turin die Option nicht nutzt, ist die Ablöse für Brekalo ab Montag wieder frei verhandelbar. Auch wenn sich Sportdirektor Marcel Schäfer immer an den Fakten orientierte („Stand jetzt kommt Josip zurück“), ist es nur schwer vorstellbar, dass der 23-Jährige in der kommenden Saison noch einmal für den VfL aufläuft. Zumal sich die Niedersachsen in der Offensive bereits mit Jakub Kaminski (Lech Posen, 10 Millionen Euro) und Patrick Wimmer, der durch den Abstieg Arminia Bielefelds nur 5 statt 7 Millionen kostet, verstärkt haben. Brekalo, der zuletzt wieder einmal seinen Berater gewechselt hat, soll in den VfL-Plänen keine große Rolle spielen.