Wolfsburg-Boss Witter: So denkt er über Kovac, Kruse und Schäfer

Marcel Schäfer wird neuer Geschäftsführer, Sebastian Schindzielorz steigt im Februar als Sportdirektor ein. Der VfL Wolfsburg steckt unter dem Trainer Niko Kovac wieder einmal in der Krise, in der Max Kruse den Großteil der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es gibt viele Themen, zu denen VfL-Aufsichtsrat Frank Witter (63) am Donnerstag Stellung bezog.

Lange Zeit hatte er geschwiegen, Frank Witter wollte gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats des VfL Wolfsburg erst einmal die Weichen stellen auf der Führungsebene des VfL Wolfsburg. Ende Januar tritt Geschäftsführer Jörg Schmadtke ab, nun steht fest, wie es weitergeht für den Klub, der sich nun schon lange nicht mehr im ruhigen Fahrwasser befindet. Witter erklärt seine Sicht der Dinge - der Aufsichtsratsboss über ...

... das künftige Führungsduo Marcel Schäfer und Sebastian Schindzielorz: Obwohl es die Spatzen schon seit Monaten von den Dächern gepfiffen haben, dass Schäfer in die Geschäftsführung aufsteigen soll und dass auch Schindzielorz in den Planungen des VfL eine große Rolle spielt, soll die Kontaktaufnahme mit dem ehemaligen Bochumer Geschäftsführer laut Witter erst Ende August bzw. Anfang September erfolgt sein. Nachdem klar war, dass der Noch-Sportdirektor Schäfer in der Hierarchie nach oben klettert. "Marcel Schäfer stand die gesamte Zeit ganz oben auf unserer Shortlist", berichtet Witter. "Wir sind überzeugt, dass er für diese Aufgabe die perfekte Lösung ist." Dass der 38-Jährige den sportlichen Misserfolg, der mit der vergangenen Saison einsetzte und sich auch in dieser Saison fortsetzt, mitzuverantworten hat, änderte nichts an der Meinung des Aufsichtsrats. Witter unterstreicht: "Wenn ich auch nur den geringsten Zweifel gehabt hätte, hätte ich diese Entscheidung nicht unterstützt." Mit Schäfer befördert das Kontrollgremium zweifelsohne auch eine gehörige Portion Identifikation, die in dieser Form vor allem in Wolfsburg nicht selbstverständlich ist. "Er hat viele Jahre seiner aktiven und beruflichen Laufbahn diesem Verein, dieser Region und ihren Menschen gewidmet. Und das nicht, weil er gezwungen ist, er hatte sicherlich auch andere Optionen." Aber: "Er fühlt sich hier wohl, identifiziert sich zu 100 Prozent mit der Region und dem Verein. Das ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist. Er hat hier schon unter Felix Magath den nach ihm benannten Hügel erklommen und er weiß, wie Volkswagen tickt."

Auch Schindzielorz, der 2009 im Wolfsburger Meisterkader stand und auf sechs Einsätze kam, hat eine VfL-Vergangenheit. Die Profile des 43-Jährigen und seinem künftigen Boss Schäfer ähneln sich. Wer macht in Zukunft was in Wolfsburg? "Zwischen den beiden gab es viele Gespräche", erklärt Witter, "um sich im Vorfeld über die jeweiligen Vorstellungen, die Abgrenzung der Kompetenzen und weitere Themen detailliert auszutauschen. Es war wichtig, sich die notwendige Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass wir mit dieser Lösung eine große Chance auf Erfolg haben." Wer künftig auf der Tribüne und der Bank, wo aktuell noch Sportdirektor Schäfer sitzt, Platz nehmen wird, müsse das Duo untereinander ausmachen. Mit der neuen Führung erhofft sich Witter auch in der Außendarstellung eine positive Entwicklung: "Marcel Schäfer und Sebastian Schindzielorz sind moderne, dynamische und sympathische Persönlichkeiten, die mit diesen Attributen auch den VfL repräsentieren werden."

... Trainer Niko Kovac und die Mannschaft: Der Kroate übernahm im Sommer den Posten von Florian Kohfeldt („Seine Arbeit habe ich sehr geschätzt, ich bin ihm sehr dankbar. Er hat eine komplizierte Aufgabe übernommen, da ging es nicht nur um die Fitness der Mannschaft“), hat aber bislang weder eine fußballerische Linie entwickelt noch eine Mannschaft geformt, die sich geschlossen gegen Misserfolge wehrt. Witter gibt dem Coach nach fünf Punkten aus sieben Partien und trotz Platz 17 in der Tabelle Rückendeckung: "Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Niko Kovac der richtige Trainer ist. Er brennt für diese Aufgabe, bringt sich vom ersten Tag voll ein. Wir haben eine Punkte-Krise, das brauchen wir nicht wegzudiskutieren." Auch Kovac wird erahnen, dass das Vertrauen in ihn mit jeder weiteren Niederlage bröckeln dürfte. Der Aufsichtsrat betont: "Wir brauchen sportlichen Erfolg." Für den letztlich die Mannschaft auf dem Rasen sorgen muss. Der Kader scheint jedoch nach wie vor ein echtes Problem darzustellen, nicht jeder Profi scheint gewillt zu sein, seinen Teil der vertraglichen Abmachung voll einzubringen. Witter: "Es gilt, aus dem Kader am Ende ein Team zu formen, in dem jeder die Bereitschaft und den Willen hat, an seine Grenzen zu gehen und sich uneingeschränkt für die Mannschaft und den Verein einzubringen." Das sollte Kovac schleunigst gelingen.

Immerhin scheint der Trainer das Fitnessproblem der Vorsaison in den Griff bekommen zu haben. "Unsere Fitnesswerte waren nicht wettbewerbsfähig", wird Witter deutlich, weiß aber auch: "Fitness alleine garantiert keinen Erfolg. Wir haben gegen Union gesehen, wie eine Mannschaft mit einer klaren Philosophie, mit Mentalität, einer Gemeinschaft und einer klaren taktischen Linie auftritt. Da greifen bei uns noch nicht alle Rädchen ineinander. Das dauert bei uns länger als erhofft."

Max Kruse betritt das Spielfeld für das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. IMAGO/Nordphoto

... den aussortierten Max Kruse: Aufsichtsrat Witter betont, die Aktivitäten des 34-Jährigen in den sozialen Medien nicht zu verfolgen. Entsprechend kriegt er nur am Rande mit, wie sich der von der sportlichen Führung aussortierte Spieler einen Spaß daraus zu machen scheint, dem VfL die Ausgrenzung fast täglich genüsslich aufs Brot zu schmieren. "Wir haben eine klar kommunizierte Entscheidung getroffen, zu diesem Thema ist alles gesagt", wiegelt Witter beim Thema Kruse ab, gleichwohl haben ihm Aussagen des Profis zu seinen Vier-Stunden-Arbeitstagen nicht gefallen. "Ich muss nicht alles gut finden." Der Idee, Kruse im vergangenen Winter als Lebensversicherung im Abstiegskampf zu verpflichten, kann er auch im Rückblick noch etwas abgewinnen. "Max Kruse letzte Saison zu holen, war mutig und die sportliche richtige Entscheidung. Er ist ein Ausnahmefußballer mit besonderen Fähigkeiten, die uns im letzten Jahr geholfen haben." In diesem Jahr nicht mehr: "Wir müssen das Gesamtgefüge einer Mannschaft und das Konzept sehen. Wenn die Beiträge dazu nicht hinreichend sind, muss man daraus Konsequenzen ziehen. Das haben wir in der sportlichen Leitung getan." Geht es nach dem Aufsichtsrat, sollte möglichst schnell ein Schlussstrich unter den Fall Kruse gezogen werden, jedoch sieht er keinen negativen Einfluss durch den nun verletzten Offensivmann, dem Witter eine gute Besserung wünscht, auf die Mannschaft. "Das darf alles keine Ausrede dafür sein, dass wir nur fünf Punkte haben."

... die VfL-Ziele: Vom internationalen Geschäft ist in Wolfsburg für diese Saison erst einmal keine Rede mehr. "Kurzfristig müssen wir uns so stabilisieren, dass wir Punkte sammeln", fordert Witter Zählbares im Abstiegskampf. Grundsätzlich sei es aber der Wunsch, "in Reichweite des internationalen Geschäfts zu sein". Ganz große Sprünge in die Königsklasse, für die sich der Klub erst 2021 qualifiziert hat, werden vom Aufsichtsrat aber nicht verlangt. Witter: "Wir sind selbstredend nicht so vermessen, dass wir in einer Saison fest mit der Qualifikation für die Champions League planen würden." Denn auch er, seit 2018 als Kopf des Aufsichtsrates im Amt, weiß: "Nachhaltiger Erfolg ist eine Kunst." Die den Verantwortlichen des VfL, egal wie sie in den vergangenen Jahren hießen, bislang nicht so leicht von der Hand geht.