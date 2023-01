Wolfsburg-Boss Witter: "Jörg Schmadtke hat eine Ära geprägt"

Für Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke steht das letzte Heimspiele an. VfL-Aufsichtsratsboss Frank Witter spricht vor dem Re-Start in der Bundesliga im kicker über Ziele und die Zeit mit dem Manager.

Als Wolfsburgs Aufsichtsratsboss Frank Witter letztmals Ende September zur sportlichen Lage in Wolfsburg sprach, sah diese düster aus. Der VfL rangierte in der Liga nach sieben Spieltagen auf Platz 17, Max Kruse war ein Dauerthema, Trainer Niko Kovac geriet in Erklärungsnöte. "Wir brauchen sportlichen Erfolg", forderte der ehemalige VW-Vorstand - er wurde nicht enttäuscht. Vor dem Re-Start der Bundesliga spricht der 63-Jährige mit dem kicker.

Herr Witter, Trainer Niko Kovac und die Spieler reden offen vom Ziel Europapokal. Sie als Aufsichtsrat ebenso?

Natürlich haben wir dieses sportliche Ziel und selbstverständlich würde auch ich mich riesig darüber freuen. Wir sind in einer guten Phase, haben mit Platz 7 eine gute Ausgangsposition und sind aktuell in Sichtweite der internationalen Ränge. Wir wissen aber auch, dass es auch noch ein paar andere Klubs gibt, die dieses Ziel haben.

Im September sagten Sie: "Es gilt, aus dem Kader am Ende ein Team zu formen, in dem jeder die Bereitschaft und den Willen hat, an seine Grenzen zu gehen und sich uneingeschränkt für die Mannschaft und den Verein einzubringen." Ist dieser Wunsch zur Realität geworden?

Der Anfang war bekanntlich schwierig, die Umstellung hat Zeit erfordert. Es war dementsprechend wichtig, die Nerven zu behalten. Das war keine einfache Phase für alle Beteiligten. Aber genau das ist nun anders als in den ersten Saisonwochen. Fußball spielen konnten die Jungs ja auch schon vorher, aber wir waren noch nicht eine solche Einheit, in der diese Attribute spürbar und sichtbar waren. Nun sehe ich sie, das macht den großen Unterschied. Das war zu Zeiten von Sepp Herberger so und das ist auch heute noch so.

Sie haben Anfang 2022 in einer schwierigen Phase den Vertrag von Jörg Schmadtke verlängert, stärkten nach dem Fehlstart in dieser Saison Niko Kovac den Rücken und machten Marcel Schäfer zum künftigen Geschäftsführer. Die ruhige Hand statt Aktionismus scheint ein Merkmal von Ihnen zu sein.

Das bin ja nicht nur ich, das ist der gesamte Aufsichtsrat. Aber wenn ich über mich selber spreche: Natürlich habe ich in meinem Berufsleben in etlichen Krisen Verantwortung getragen, sei es nach der Diesel-Thematik im Vorstand der Volkswagen AG oder im September 2008, als ich am Tag der Pleite der Lehman Investmentbank die Volkswagen Financial Services übernommen habe. Eine ruhige Hand und ein klarer Blick in komplizierten Situationen, das habe ich gelernt. Das lege ich auch nicht mehr ab. In jeder Saison gibt es schwierigere Phasen, in denen man seiner Linie und seiner Überzeugung treu bleiben muss.

Im Fall Max Kruse wurde der Daumen gesenkt, im November kam es zur Vertragsauflösung. Würden Sie sagen, dass die Trennung unumgänglich war?

Niemand in Wolfsburg wünscht Max Kruse etwas Böses. Frank Witter

Wir hatten eine Bestandsaufnahme in der sportlichen Führung, es wurde überlegt, mit welcher Gruppe wir die Wende hinbekommen werden. Und da passte Max Kruse nicht mehr rein. Unabhängig davon möchte ich noch einmal betonen, dass er uns in der Saison davor sehr geholfen hat. Er kam als Gesamtpaket mit Chancen und Risiken, in der damaligen Situation hat das gepasst. Niemand in Wolfsburg wünscht Max Kruse etwas Böses. Aber wir mussten die Entscheidung für den VfL treffen. Ich wünsche Max Kruse, dass er noch ein, zwei gute Stationen in seiner sportlichen Karriere haben wird.

Wie viele Stationen wird Jörg Schmadtke nach dem VfL noch haben? Oder glauben Sie, dass sein Ausstieg am 31. Januar tatsächlich das Ende seiner Managerkarriere bedeutet?

Interessante Frage, so alt ist Jörg mit 58 Jahren ja noch nicht. Aber er hat natürlich viele Jahre in der Branche auf den Schultern. Er wird sich jetzt aus tiefster Überzeugung mindestens eine längere Auszeit gönnen. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass wir ihn anschließend noch mal im Fußball wiedersehen. Vielleicht nicht mehr im Tagesgeschäft wie heute, aber in irgendeiner anderen Rolle. Aber das wird Jörg allein mit seiner Familie entscheiden.

Was hinterlässt er nach viereinhalb Jahren beim VfL Wolfsburg?

Ein sehr stabiles Gebilde bis hin zur Vorbereitung seiner Nachfolge mit Marcel Schäfer. Ich würde sagen, Jörg Schmadtke hat eine Ära bei uns geprägt, in vielen Facetten, die manchmal auch nicht alle sofort außerhalb des Vereins sichtbar sind. Nach den zwei schwierigen Jahren in der Relegation hat er dem VfL unheimlich gutgetan. Und ich glaube auch, dass ihm die Aufgabe beim VfL insgesamt gut gefallen hat. Er hat sich komplett auf diesen Verein und diese Stadt eingelassen, hat sich mit seiner Familie hier eingebracht. Er ist ein streitbarer Mensch mit Prinzipien und klaren Sichtweisen. Wenn man nicht mit seinem Wertegerüst übereinstimmt, kann es auch schon mal schwierig mit ihm werden. Da ist er kein abgeschliffener Kieselstein, sondern ein Typ.

Sind Sie mit ihm auch mal aneinandergeraten?

Wir hatten durchaus mal unterschiedliche Sichtweisen und haben diskutiert, um den gemeinsamen Nenner zu finden. Ich habe einen hohen Respekt vor seinem Fachwissen und seiner Erfahrung. Für ihn stand immer der VfL im Vordergrund, es ging ihm nicht um Selbstdarstellung. Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit und die Erfahrungen. Es war in Summe eine sehr gute Zeit mit Jörg, er hat bei uns seine Spuren hinterlassen.

Samstag findet Schmadtkes letztes Heimspiel gegen den SC Freiburg statt. Wird er da schon vor den Fans verabschiedet?

Nein, er ist ja noch bis zum 31. Januar bei uns, bis dahin sind noch ein paar Spiele, an seinem letzten Tag dann im Pokal bei Union Berlin. Von der Dramaturgie her fast perfekt, hoffentlich mit einem Sieg zum Abschluss. Wir werden die offizielle Verabschiedung dann anschließend bei einem Heimspiel vornehmen, da gibt es schon ein paar Ideen. Nach so vielen Jahren möchte ich es mir auch nicht nehmen lassen, ihn vor unseren Fans zu verabschieden. Das ist mir persönlich ein ganz besonderes Anliegen.

Interview: Thomas Hiete