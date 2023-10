Wolfsburg bangt um Casteels - muss Pervan gegen Bayer ran?

Schlechte Nachrichten für den VfL Wolfsburg in der Länderspielpause. Stammkeeper Koen Casteels leidet unter einer Entzündung im Bauchbereich und verpasst die Einsätze mit Belgien. Muss gegen Bayer Leverkusen nun ÖFB-Legionär Pavao Pervan, die Wolfsburger Nummer 2, ran?

Von einer "Entzündung im Bauchbereich" schreibt der VfL Wolfsburg auf seiner Homepage. Koen Casteels stand deswegen nicht zwischen den Pfosten der belgischen Nationalmannschaft beim 3:2-Sieg in Österreich am Freitagabend und wird auch am Montag im Heimspiel gegen Schweden (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen. Bitter für den Keeper, der jahrelang auf Einsätze im Tor der Roten Teufel warten musste und nun nach dem Kreuzbandriss von Thibaut Courtois zur Nummer 1 im belgischen Kasten aufgestiegen ist. "Ich freue mich immer, wenn ich für mein Land spielen kann", sagte Casteels zuletzt im kicker-Interview, "in der Vergangenheit waren es für mich sehr wenige Spiele." Siebenmal kam Casteels bislang für Belgien zu Einsatz.

Fehlt Casteels ausgerechnet gegen die Torfabrik der Liga?

256 Spiele sind es bisher für den VfL Wolfsburg, den der 31-Jährige spätestens im Sommer verlassen wird. Wohin es ihn zieht, ist noch offen. Ebenso nun auch sein Mitwirken am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayer Leverkusen. Der ungeschlagene Tabellenführer, mit 23 Treffern die Torfabrik der Liga, gastiert in der Volkswagen-Arena. Muss der VfL ausgerechnet jetzt auf seine Nummer 1 verzichten?

Schäfer kündigt Gespräche mit Pervan an

Die nächsten Tage werden Aufschluss darüber geben, wie ernsthaft die Entzündung im Bauch für Casteels ist. Klar ist: Fällt der erfahrene Schlussmann aus, steht Pavao Pervan als sein Vertreter bereit. Der Österreicher, seit 2018 beim VfL, absolvierte in den vergangenen fünf Jahren 35 Partien. Wie bei Casteels läuft der Vertrag des 35-Jährigen aus. Gut möglich, dass der VfL neben Kamil Grabara (FC Kopenhagen), der die neue Nummer 1 in Wolfsburg wird, einen weiteren Torwart verpflichten muss. Geschäftsführer Marcel Schäfer sagt über Pervan: "Zu gegebener Zeit werden wir uns zusammensetzen, er genießt unsere höchste Wertschätzung."

Pervans geglücktes Liga-Debüt - gegen Leverkusen

Und muss vielleicht am Samstag gegen Bayer erstmals seit dem 7. Mai 2022 in der Bundesliga wieder ran. Damals siegte der VfL mit 1:0 in Köln, Pervan parierte alles, was auf sein Tor kam (kicker-Note 1). Sein erstes Bundesligaspiel absolvierte der Österreicher übrigens am 1. September 2018. Wolfsburg gewann damals mit 3:1 - gegen Bayer Leverkusen.