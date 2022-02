Wolfsburg angelt sich Top-Talent: Nationalspielerin Brand kommt aus Hoffenheim

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben sich zur kommenden Saison eines der deutschen Top-Talente geangelt: Von der TSG Hoffenheim wechselt Nationalspielerin Jule Brand zu den Wölfinnen.

Wie die Niedersachsen mitteilten, hat Jule Brand einen ab der Saison 2022/23 gültigen Dreijahresvertrag bis Juni 2025 unterschrieben. Über die genauen Wechselmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Die 19-Jährige, die bei der TSG noch einen Vertrag bis Juni 2023 besaß, ist der erste Neuzugang der Wölfinnen für die kommende Spielzeit.

Brand: "Ich denke, dass dieser Wechsel der optimale Schritt für meine weitere Entwicklung ist"

"Die Verantwortlichen des VfL haben sich in unseren Gesprächen wirklich sehr um mich bemüht", wird Brand in einer Pressemitteilung zitiert. "Letztlich hat mich das Gesamtpaket beim VfL Wolfsburg, der seit vielen Jahren sowohl in Deutschland als auch in Europa um Titel spielt, absolut überzeugt. Ich denke, dass dieser Wechsel der optimale Schritt für meine weitere Entwicklung ist. Schon jetzt freue ich mich darauf, ab dem Sommer Teil dieses Teams zu sein und mit dem VfL eine erfolgreiche Zeit zu haben."

Brand gilt als eines der größten Talente im deutschen wie internationalen Frauen-Fußball. Seit ihrem Debüt für die TSG zum Saisonstart 2020/2021 hat sie jede Partie in der obersten Spielklasse absolviert. Bereits im April 2021 feierte sie ihr Debüt in der Frauen-Nationalmannschaft, nur drei Minuten nach ihrer Einwechslung gelang ihr auch ihr erstes Länderspieltor. Mittlerweile kommt sie in zehn Spielen für die DFB-Auswahl auf vier Treffer.

"Jule zählt nicht nur in Deutschland, sondern auch international zu den größten und somit auch gefragtesten Talenten", so Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. "Mit ihrem Tempo sowie ihren individuellen Offensivqualitäten strahlt Jule schon in jungen Jahren eine extreme Torgefahr aus." Wie Kellermann weiter ausführte, gelang es dem VfL, Brand "dank einer Ausstiegsklausel bereits vor dem Vertragsende in Hoffenheim" zu verpflichten.

Ihre Vita der vergangenen zwei Jahre ist unglaublich - sie ist durchgestartet! Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im kicker-Interview im Dezember 2021

Brand steht auch im Aufgebot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für den anstehenden Arnold Clark Cup in England. Dort trifft die Elf von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg in dieser Woche am Donnerstag auf Spanien (15.30 Uhr) sowie am Sonntag auf Olympiasieger Kanada (21.15 Uhr). Zum Abschluss des hochkarätig besetzten Vier-Nationen-Turniers steht dann am übernächsten Mittwoch das Duell gegen die Gastgeberinnen an (20.30 Uhr).

Brand gibt EM-Titel als Ziel für den Sommer aus

Der Arnold Clark Cup gilt als wichtige Standortbestimmung für die deutschen Frauen im Hinblick auf anstehende Frauen-EM in England (6. bis 31. Juli). Und Brand gilt als eine der großen Hoffnungsträgerinnen im Dress der Nationalmannschaft. "Jule weiß manchmal noch gar nicht, was sie alles kann. Die hat noch so viel in petto", lobte Voss-Tecklenburg die Senkrechtstarterin der letzten Monate.

Die so gelobte Brand, die bereits als Kind nur den Wunsch kannte, Nationalspielerin zu werden, will ihren Weg konsequent fortsetzen: "Ich will weiter meine Träume leben: Champions-League-Spiele zu sammeln, in der Nationalmannschaft ein fester Bestandteil zu werden und mehr Länderspiele zu schaffen. Mich einfach weiterentwickeln, die nächsten Schritte gehen." Und klar will sie bei der EM dabei sein: "Wenn wir dort sind, haben wir auch das Ziel, Europameister zu werden."