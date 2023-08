Wolfs neue Aufgabe: Überzeugende Inhalte, fragwürdige Hierarchie

Der neue DFB-Sportdirektor Hannes Wolf überzeugt mit seinen Inhalten. Sein wenig ausgeprägter Führungsanspruch wirft derweil Fragen auf. Ein Kommentar von kicker-Reporter Thiemo Müller.

An Stelle von Sami Khedira, mit dem sich der Verband nicht auf eine Zusammenarbeit einigen konnte, präsentiert der DFB jetzt also Hannes Wolf als neuen Sportdirektor für die Bereiche Nachwuchs, Training und Entwicklung. Oder etwa doch nicht? Wolf statt Khedira, diese Feststellung ist zwar formal völlig richtig. Aber inhaltlich komplett daneben. Das, wofür Trainings- und Nachwuchsexperte Wolf konzeptionell steht, hätte Khedira in dieser Form ad hoc gar nicht leisten können: Nämlich die Erarbeitung eines Trainingskonzepts, das von der Basis bis zur Spitze greifen soll, sich im fußballerischen, athletischen wie mentalen Bereich der individuellen Förderung verschreibt und damit auch im Einklang steht mit den neuen Spielformen im Kinderfußball.

Gelingt es Wolf und seinem elfköpfigen "Kompetenzteam" ihre Vorstellungen flächendeckend zu vermitteln, wäre das zweifellos ein immenser Gewinn für Fußball-Deutschland. Darüber herrscht breiter Konsens, weshalb Khedira logischer Weise auch nie ein Alternativkandidat zu Wolf gewesen ist. Sondern die DFB-Direktion Nachwuchs als übergeordneter strategischer Kopf übernommen hätte. Eine Rolle, über die nebenbei auch mit Per Mertesacker gesprochen wurde.

Wolf definiert sich im Kreis der Nachwuchstrainer weiterhin als "Teil des Teams"

Die Überzeugung der DFB-Gremien um Präsident Bernd Neuendorf in Wolf und dessen Mitstreiter ist gewiss sukzessive gewachsen. Dennoch sah zumindest die ursprüngliche Idealvorstellung noch eine zusätzliche höhere Instanz vor. Diese existiert nun doch nicht - ob sie tatsächlich fehlt, muss die Zukunft zeigen. Bei seiner Vorstellung am Montag in Frankfurt pochte Wolf auf seine Richtlinienkompetenz bei der Ausarbeitung und Verbreitung von Trainingsinhalten. Einen darüber hinausgehenden Führungsanspruch stellte er, seiner Job-Bezeichnung zum Trotz, eher in Abrede.

Vielmehr bleibt Wolf auf eigenen Wunsch in Personalunion Coach der U-20-Nationalmannschaft und definiert sich im Kreis der DFB-Juniorentrainer weiterhin als "Teil des Teams". Für problematisch hält er diese Konstellation nach eigenem Bekunden kein bisschen: U-21-Coach Antonio Di Salvo zähle ja ohnehin mit zum Kompetenzteam, die sonstigen "U-Kollegen brauchen mich nicht für Feedback" etwa bei der Turnierbegleitung. Christian Wück sei mit der U 17 schließlich auch ohne ihn Europameister geworden, und U-19-Trainer "Christian Wörns ist mein Kumpel, wenn ich da mitfahre und spiegele ihn danach, ist das für ihn lustig und für mich".

Die potenzielle Schwachstelle in der Struktur hat die DFB-Spitze zu verantworten

Verfechtern klarer Hierarchien sträuben sich bei solchen Worten unweigerlich die Nackenhaare. Zu verantworten hat diese zumindest potenzielle Schwachstelle in der Struktur wohlgemerkt nicht Wolf, sondern die DFB-Spitze. Sollte sich perspektivisch herausstellen, dass dem DFB im U-Bereich in der jetzigen Konstellation doch ein Leader fehlt, wäre indes Wolf der erste Leidtragende. Und mit ihm der deutsche Fußball.