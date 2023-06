Wolfs Lanze für Süle: "Er ist ein enorm wichtiger Spieler"

Rund um die enttäuschende Leistung der Nationalmannschaft gegen die Ukraine flacht das Thema Niklas Süle nicht ab. Während sich Teamkollege Marius Wolf hinter den Verteidiger stellt, winkt einem Konkurrenten die Startelf gegen Polen.

Mit einer gut einstündigen Trainingseinheit auf dem DFB-Campus in Frankfurt startete Bundestrainer Hansi Flick am Mittwoch die Vorbereitung auf das Testspiel am Freitag in Warschau gegen Polen. Der nach wie vor angeschlagene Timo Werner (Sprunggelenksverletzung) fehlte ebenso wie der frischgebackene Champions-League-Gewinner Ilkay Gündogan von Manchester City und der unterlegene Finalist Robin Gosens von Inter Mailand. Das Duo sollte bis zum Mittwochabend im Teamquartier in Neu-Isenburg eintreffen und am Donnerstag das Abschlusstraining vor dem Abflug nach Warschau bestreiten. Beiden wird Flick am Freitag vermutlich keinen Startelf-Einsatz zumuten, dafür eher am Dienstag im letzten Saisonspiel gegen Kolumbien.

Mit einem ausführlichen Videostudium hatte Flick seiner Belegschaft die vielen Kritikpunkte beim 3:3 gegen die Ukrainer vor Augen geführt. "Wir haben die Fehler ganz klar angesprochen, dass wir einfach besser und kompakter stehen", beschrieb der Dortmunder Marius Wolf, einer der wenigen, die in Bremen Normalleistung erreichte. Und der - wie schon zuvor andere Teamkollegen wie beispielsweise Antonio Rüdiger oder Matthias Ginter - eine Lanze brach für den diesmal ausgeladenen Niklas Süle.

"Niki hat bei uns in Dortmund eine enorme Supersaison gespielt, gerade auch am Ende. Jeder weiß, was er kann, er ist ein enorm wichtiger Spieler", sagte Wolf und betonte: "Es ist die Entscheidung des Trainers, es kann im nächsten Lehrgang wieder anders aussehen."

Klostermann rückt in die Dreierkette

Gegen Polen dürfte Lukas Klostermann in die Dreierreihe rücken, nachdem er gegen die Ukraine zur Pause für den indisponierten Nico Schlotterbeck eingewechselt wurde. Eine Erklärung, warum das Nationalteam in Bremen trotz der frühen Führung so wenig Selbstvertrauen zeigte, hatte auch Klostermann am Mittwoch nicht: "Wenn es so einfach wäre zu beantworten, würden wir es natürlich auf dem Platz so handhaben, dass es nicht verloren geht." Für die Gesamt-Leistung fand der Leipziger indes deutliche Worte: "Das war nicht die Performance, die wir uns vorgestellt haben. So dürfen wir uns natürlich nicht aus der Bahn werfen lassen."

Nach dem schwachen Auftritt stehen die Mannschaft und ihr Trainer in Polen unter Ergebnisdruck, daraus machen auch die Beteiligten keinen Hehl. "Es geht darum, erfolgreich zu sein, egal ob es Test- oder Pflichtspiele sind", betonte der Mönchengladbacher Jonas Hofmann, ähnlich sieht es auch Klostermann: "Am Ende des Tages kommt es auf die Ergebnisse an, daran werden wir gemessen."

Nach den Unmutsbekundungen der Fans in Bremen gehe es in den beiden noch ausstehenden Spielen darum, "die Fans wieder mitzunehmen".