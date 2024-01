Wolfram über nicht gegebenen Treffer: "Uns wurde ein Sieg weggenommen"

Nach dem erkämpften Punkt beim Tabellenführer Regensburg herrschte beim SC Verl Zufriedenheit, unter die sich aber auch Ärger über eine Schiedsrichterentscheidung mischte.

Nach den zwei Winterabgänge von Oliver Batista Meier und Mael Corboz musste Verl-Coach Alexander Ende auf eine ungewohnte Mittelfeldraute setzen. Beim 1:1 in Regensburg starteten unter anderem die Stürmer Yari Otto und Maximilian Wolfram als Achter.

"Wir haben vier Spieler im Mittelfeld gehabt, die auf dieser Position in dieser Saison fast noch gar nicht gespielt haben. Da war viel Rotation", erklärte der Trainer, der kurz vorm Anpfiff auch noch den Ausfall von Rechtsverteidiger Nico Ochojski hinnehmen musste, am "MagentaSport"-Mikrofon nach der Partie und lobte: "Und dann kommen wir auf den Platz und machen einfach unser Ding und das war richtig gut, ich bin extrem stolz auf diese Truppe."

Auch Wolfram, der auf ungewohnter Position agieren musste, erinnerte an die schwierige Personalsituation: "Die Umstände waren nicht einfach, wir mussten schmerzhafte Abgänge einstecken." Lob gab es von dem Offensivspieler für seine Mitspieler daher besonders: "Wir wären heute ein verdienter Sieger gewesen. Wir haben kämpferisch alles auf dem Platz gelassen. Spielerisch war es schwer, der Platz war schwer zu bespielen, deswegen mussten wir heute auch mal zu langen Bällen greifen, auch das haben wir gut gemeistert."

"Ganz klares Tor" wird nicht gegeben

Dass der SCV am Ende nur mit einem Punkt die Heimreise antreten musste, machten die Ostwestfalen an einer Schiedsrichterentscheidung fest. In der 80. Spielminute drückte Wolfram den Ball vermeintlich über die Linie und jubelte bereits, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm, da Regensburgs Torwart Alexander Weidinger die Kugel scheinbar noch klärte, bevor sie vollständig im Tor war. Wolfram selbst war, auch dank der guten Leistung seiner Mitspieler, versöhnlich auf den Unparteiischen gestimmt: "Ich weiß, er macht es nicht mit Absicht. Aber uns wurde ein Sieg weggenommen."

Ende, der im Spiel nach der Situation wegen Meckerns "zurecht" seine zweite Gelbe Karte der Saison sah, kritisierte: "In dem Moment bist du als Linienrichter ballfern, aber du stehst eigentlich optimal. Es ist kein Konter, wo ich einen anderen Winkel habe, sonders es war eine Hereingabe, wo er eine sehr sehr gute Position hat und dann sollte man so eine Situation besser beurteilen. Das war ein ganz klares Tor." Wie Wolfram zeigte er sich aber auch nachsichtig: "Auch das passiert, wir alle machen Fehler."

Dass das Tor womöglich den Sieg bedeute hätte, ist "natürlich vom Zeitpunkt sehr, sehr bitter für uns", aber am Ende war die Zufriedenheit des Coaches über die eigene Leistung und den Punktgewinn größer: "Wir nehmen diesen Punkt sehr gerne mit."

Für Verl geht es bereits am Dienstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter, dann sind die Ostwestfalen zuhause gegen Saarbrücken gefordert.