Wolfram heuert bei Verl an

Der SC Verl hat die zehnte Verpflichtung für die nächste Saison bekannt gegeben: Maximilian Wolfram kommt von Carl Zeiss Jena.

Nummer zehn ist also fix: Mit Maximilian Wolfram hat der SC, der sich mitten im Umbruch befindet, die zweistellige Anzahl an Transfers erreicht. Wolfram, der in der vergangenen Saison für Jena in 30 Spielen 13 Tore in der Regionalliga Nordost erzielt hatte, soll die Offensiv-Abteilung der Ostwestfalen verstärken.

"Ich habe richtig Bock auf Verl und die 3. Liga", wird der neue Spieler in der Vereinsmitteilung von Sonntag zitiert. Der 25-Jährige spielte bereits für Jena, Zwickau und Ingolstadt in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands.