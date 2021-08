Wolfgang Stark im Interview: "Dass das bei einem nicht so toll ankommt, ist ganz klar"

2018 wurde Wolfgang Stark (51) von der Liste der Video-Assistenten gestrichen. Im Interview spricht er darüber, über die Altersgrenze und seinen neuen Job.

345 Partien leitete Wolfgang Stark in der Bundesliga - so viele wie kein anderer. imago images/Fotostand

Herr Stark, Sie haben 2017 Ihr letztes von 345 Bundesliga-Spielen gepfiffen: 2:2 zwischen Gladbach und Darmstadt. Wissen Sie, welche Note der kicker Ihnen in Ihrem letzten Spiel gab?

Ganz ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht mehr. Aber das können Sie mir jetzt sicher gleich beantworten (lacht).

Eine glatte Eins.

Wahrscheinlich war da ein kleiner Bonus dabei, weil es mein letztes Spiel war.

Das sähe uns nicht ähnlich. Sie waren damals 47 Jahre alt und mussten aufhören. Hätten Sie gern länger weitergemacht?

Auf alle Fälle hätte ich gern länger gepfiffen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch so fit - selbst jetzt würde ich es mir von der Fitness her noch zutrauen, ein Bundesligaspiel zu leiten. Aber wir haben eben die Altersgrenze. Darüber wurde schon oft diskutiert, wie zuletzt bei Manuel Gräfe.

"Sonst hat man das Problem mit den jüngeren Schiedsrichtern"

Bei ihm hatte man das Gefühl, dass er von Jahr zu Jahr besser wurde. Trotzdem musste auch er nun wegen Erreichens der Altersgrenze aufhören.

Da gibt es ein Für und Wider. Auf der einen Seite: Warum muss ein Erfahrener mit 47 aufhören? Auf der anderen Seite: Man ist selbst irgendwann in diese Liga hineingekommen, weil ein Kollege aus Altersgründen ausgeschieden ist. Ich finde es gut, denn man weiß es vorher und kann sich darauf einstellen. Dadurch macht man einem jüngeren Kollegen Platz, der aus der 2. Bundesliga nachrückt. Sonst hat man irgendwo das Problem mit den jüngeren Schiedsrichtern, die keine Chance haben nachzukommen. Klar hätte auch ich gern weitergepfiffen, aber auf der anderen Seite finde ich die Altersgrenze gar nicht so schlecht.

Für Björn Kuipers wurde beispielsweise die Altersgrenze aufgehoben, er pfiff in der Champions League und das EM-Finale. In England sind Über-50-Jährige im Einsatz. Ist der DFB da zu starr in seinem Handeln?



Die Niederlande und England haben die Altersgrenze mehr oder weniger komplett abgeschafft. Andere haben sie bei 45. Da sind wir in Deutschland mit 47 gut bedient. Klar wäre es für jeden Schiedsrichter in dieser Situation wünschenswert, wenn der DFB sagen würde: Du darfst noch zwei Jahre weiterpfeifen. Die Vereine würden das auch begrüßen, glaube ich: Da ist jemand, der hat die Erfahrung, pfeift seit 15 Jahren in der Liga und ist fit. Warum soll der aufhören? Das wird immer Diskussionen verursachen. Aber es ist in den Statuten so verankert, das muss man einfach akzeptieren.



Bei der EM gab es überraschend wenige Diskussionen um die Handspielregel. Ist man da auf einem guten Weg?

Ich denke schon. Man geht jetzt ein bisschen zurück auf die alte Version: Die Absicht muss im Vordergrund stehen. Aber auch wenn die Handspielregel ein bisschen neu gestaltet, modifiziert worden ist: Es wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga und der Champions League Situationen geben, wo man im Nachgang wieder diskutieren kann.

"... dann kann ich das nicht schönreden"

Dafür sind Sie in der kommenden Champions-League-Saison eingeplant.

Genau, dienstags beim Topspiel, bei "Amazon Prime Video" zu sehen. Ich werde versuchen, mit meiner Expertise einen näheren Einblick zu geben, aufzuklären. Damit der Zuschauer mitbekommt: Wie denkt der Schiedsrichter in diesem Moment gerade? Das müssen nicht unbedingt Fehlentscheidungen sein. Das können auch solche sein, die der Schiedsrichter sehr gut wahrnimmt.

Der DFB (rechts Reinhard Grindel) ernannte Wolfgang Stark 2010 und 2017 zum "Schiedsrichter des Jahres". Bongarts/Getty Images

Dann werden Sie während der Partie live zugeschaltet?

In schwierigen Situationen schon. In der Halbzeitpause oder nach dem Spiel ist das aber natürlich auch möglich. Im Anschluss werden die übrigen Partien nochmal zusammengefasst, auch da ist meine Expertise bei strittigen Situationen gefragt.

Wenn sich ehemalige Schiedsrichter als Experten äußern, wird ihnen manchmal vorgeworfen, auf DFB- und UEFA-Linie zu bleiben und die früheren Kollegen von Kritik zu verschonen. Können die Zuschauer kontroverse Einschätzungen von Ihnen erwarten?

Das ist mir ganz wichtig: Wenn man jemanden kritisiert, dann auf einer sachlichen Ebene. Aber wenn etwas falsch bewertet worden ist, dann muss ich das auch sagen, dann kann ich das nicht schönreden. Die Bilder sprechen ja für sich.

"Ich möchte alte Dinge nicht wieder hervorholen"

Setzt der DFB Sie weiterhin als Ratgeber für jüngere Schiedsrichter ein?



Als Coach und als Beobachter in der Bundesliga, richtig, aber auch bis runter zur 3. Liga. Da schaue ich mir die jungen Schiedsrichter an, die irgendwann in der Bundesliga pfeifen sollen.

Welche Referees können Gräfe mittelfristig ersetzen?

Man muss es allen 24 in der Bundesliga zutrauen. Sonst hätte man sie nicht hineingenommen. Der ein oder andere braucht sicher noch ein wenig Zeit, um sich zu entwickeln.

Wenn wir zum Abschluss noch einmal zurückschauen: Nach zwei umstrittenen Eingriffen beim 2:1 zwischen Wolfsburg und Schalke wurden Sie 2018 "bis auf Weiteres" von der Liste der Video-Assistenten gestrichen. "Es ist wie in einer Fußballmannschaft: Wenn ein Spieler eine schlechte Phase hat, nimmt er weiter am Trainingsbetrieb teil und kann sich durch Leistung anbieten", hatte Videoprojekt-Chef Jochen Drees damals gesagt. Und: "Es gibt nun mal Leute, die haben ihre Stärken als Schiedsrichter auf dem Platz - andere sind bessere Videoassistenten." Wie nahmen Sie das auf?

Dass das bei einem persönlich nicht ganz so toll ankommt, ist ganz klar. Ich möchte aber gar nicht näher drauf eingehen, denn das ist Vergangenheit. Ich habe meine Rolle als Beobachter und Coach gefunden - und ab der neuen Saison als Experte bei "Amazon Prime Video". Ich möchte alte Dinge nicht wieder hervorholen.