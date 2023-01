Wolff steht im All-Star-Team - Knorr ist bester Jungprofi

Ungewöhnlich spät veröffentlichte die IHF ihr All-Star-Team der Handball-WM 2023. Weit nach Abpfiff des Finales durfte sich auch Andreas Wolff freuen.

In der Vergangenheit wurde das All-Star-Team eines Großereignisses im Handball häufig noch vor dem Finale veröffentlicht. Doch als sich Dänemark am Sonntagabend zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister gekrönte hatte, fehlte von der Mannschaft des Turniers noch jede Spur. Erst weit nach Abpfiff veröffentlichte die IHF heimlich, still und leise auf ihrer Website das All-Star-Team.

In diesem findet sich auch ein deutscher Nationalspieler wieder: Andreas Wolff steht verdientermaßen im Tor. Co-Gastgeber Schweden stellt mit Rechtsaußen Niclas Ekberg vom THW Kiel ebenfalls einen Spieler. Bronze-Gewinner Spanien ist auf halbrechts durch Alex Dujshebaev und auf Linksaußen durch Angel Fernandez vertreten. Die Franzosen haben in Nedim Remili den besten Mittelmann und in Ludovic Fabregas den besten Kreisläufer zu bieten.

Einziger Weltmeister in der Mannschaft des Turniers: Simon Pytlick, erst 22 Jahre alt, war für die IHF bester Halblinker. Mit 51 Treffern warf er die viertmeisten bei der WM und erzielte alleine im Finale bärenstarke neun Tore.

Zum MVP des Turniers wurde aber auch noch ein Däne gewählt. Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin, den nicht wenige als baldigen Welthandballer sehen, verdiente sich die höchste individuelle Auszeichnung redlich. Mit 60 Toren wurde der Linkshänder Torschützenkönig des Turniers, machte im Endspiel sechs Treffer.

Bei der vergangenen WM 2021 in Ägypten hatte Gidsel zwar im All-Star-Team gestanden, in Sachen MVP aber Mikkel Hansen den Vortritt lassen müssen. Diesmal führte kein Weg am Halbrechten vorbei.

Knorr dreht auf und gewinnt drei WM-Kategorien

Der letzte Individualtitel ging an den deutschen Spielmacher Juri Knorr. Der 22-Jährige, Jüngster im DHB-Kader, wurde als "Best young player" ausgezeichnet. Der Mittelmann der Rhein-Neckar Löwen hat bei seinen neun Auftritten in Polen und Schweden Spuren hinterlassen. Knorr gewann drei WM-Kategorien - bester Vorlagengeber, bester Scorer und bester Siebenmeterschütze.

Die Auszeichnungen auf einen Blick:

All-Star-Team

Tor: Andreas Wolff (Deutschland)

Linksaußen: Angel Fernandez (Spanien)

Rückraum links: Simon Pytlick (Dänemark)

Rückraum Mitte: Nedim Remili (Frankreich)

Rückraum rechts: Alex Dujshebaev (Spanien)

Rechtsaußen: Niclas Ekberg (Schweden)

Kreis: Ludovic Fabregas (Frankreich)



MVP

Mathias Gidsel (Dänemark)



Best young player

Juri Knorr (Deutschland)