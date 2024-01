Wolff spricht von "Widrigkeiten" - und will, "dass es nie aufhört"

Das war der Andreas Wolff, den der Bundestrainer, den die Fans, aber vor allem Andreas Wolff selbst sehen wollte. Nach dem perfekten EM-Auftakt gab sich der Held des Abends bescheiden.

Aus Düsseldorf berichtet Maximilian Schmidt

Lässig schlenderte Andreas Wolff in die Mixed Zone, er trug ein grün-weißes Handtuch um den Hals und grinste fast schon schelmisch. Kein Wunder, gerade erst hatte er die Merkur Spiel-Arena mit seiner Leistung und seinen Paraden zum Teil in ein Tollhaus verwandelt. Es war fraglos der Gänsehaut-Moment des Abends, als Bundestrainer Alfred Gislason seinen Keeper kurz vor Schluss auswechselte. Die umgebaute Fußballarena erhob sich von ihren Plätzen, beklatschte den Matchwinner frenetisch, vereinzelt wurden Andreas-Wolff-Gesänge angestimmt, die beinahe aufs ganze Rund übergeschwappt wären.

"Ich denke, dass es die Erwartung weit übertroffen hat", gestand Wolff am späten Mittwochabend ein. Er bezog das aber nicht nur auf den Zuspruch der Fans, vielmehr dachte er auch an die Leistung seines Teams. "Wir waren schon ein bisschen angespannt vor dem Spiel. Schließlich wurde sehr viel über diese Partie gesprochen."

Hier der Zuschauer-Weltrekord, da der vermeintliche "Angstgegner" aus der Schweiz, der mit vielen formstarken Bundesliga-Profis und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen angereist war. Und da war ja noch die erste Heim-EM der Männer überhaupt in Deutschland, "für die wir uns ehrlicherweise schon was vorgenommen haben", wie es Wolff ausdrückte. Jüngst ging der exzentrische Keeper, der für seine markigen Sprüche bekannt ist, voran und rief den EM-Titel als Ziel aus.

Final-Form hatte Wolff gegen am Ende völlig verunsicherte Schweizer zumindest schon. Nach dem Seitenwechsel blieben die Eidgenossen über 15 (!) Minuten ohne eigenen Treffer. So tief hatte sich Wolff bereits die Schweizer Köpfe gefressen.

Einen derart souveränen Auftritt hatte der in Polen unter Vertrag stehende Keeper nach eigener Aussage "nicht erwartet". Die "sehr, sehr junge" deutsche Mannschaft habe auch "Widrigkeiten getrotzt". So führte Wolff beispielsweise den Umstand an, dass die Mannschaft erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn auf die Platte gelassen wurde.

Dass dann viele deutsche Spieler - zum Teil "noch ohne ein einziges Turnierspiel" - derart performten, imponierte Wolff: "Insbesondere in der Abwehr haben wir fantastisch gekämpft. Die Jungs haben mir das Leben so sehr angenehm gemacht." Und kam doch mal ein Schweizer frei zum Wurf, baute Wolff die Mauer auf.

Zweites DHB-Spiel? "Wird für die TV-Zuschauer wohl sehr, sehr unattraktiv"

Für ihn fühle sich jedes Turnier mit der Nationalmannschaft "immer wieder wie das erste" an. "Es ist eine Sucht und du willst, dass es nie aufhört", erklärte der 32-Jährige, der bereits einen Blick nach vorne warf. "Ich denke, dass wir auf diesem Spiel aufbauen könne. Aber gegen Nordmazedonien wartet wieder ein ganz anderes."

Was er damit meint? Wolff prophezeit ein "ekliges" Spiel. "Die Art und Weise, wie Nordmazedonien mit dem siebten Feldspieler im Angriff agiert, wird für die TV-Zuschauer wohl sehr, sehr unattraktiv sein - und für uns sehr schwierig zu verteidigen", prophezeit Wolff mit Blick auf die zweite EM-Vorrundenpartie der DHB-Auswahl am Sonntag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Berlin.