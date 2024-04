Wolff mit 14 Toren, LC Brühl verteidigt Titel

Der LC Brühl verteidigt seinen Titel aus dem Vorjahr. Die St. Gallerinnen weisen ihre Gegnerinnen vom LK Zug im Finale des Schweizer Handball-Cups in die Schranken. Laurentia Wolff ragt heraus.

Brühl setzte sich mit 37:30 (18:14) durch. Für den LC Brühl ist es der zwölfte Cup-Triumph der Geschichte - und das in nur 14 Anläufen. Der Cupsieg 2024 am Samstagnachmittag (27. April) in der Mobiliar Arena in Gümligen ist allerdings ein hartes Stück Arbeit. In Halbzeit 1 zog der LCB scheinbar vorentscheidend mit teils bis zu sechs Toren Vorsprung weg. Zur Pause stand es 18:14.

Doch die Zugerinnen, die sich die Cup-Krone vor zwei Jahren in einem dramatischen Siebenmeterwerfen gegen die Spono Eagles sicherten, kamen besser rein in die zweite Halbzeit. Bis zur 38. Minute war der Spielstand ausgeglichen. Jeder Abschluss fand in dieser Phase den Ball ins Brühler Tor, nach exakt 40 Minuten und 4 Sekunden stellte Lynn Schürmann gar auf 23:22 für die Außenseiterinnen.

Die Antwort der Favoritinnen aus der Ostschweiz fiel allerdings wuchtig aus. Laurentia Wolff warf drei Tore, Sladana Dokovic im Tor reihte drei Paraden aneinander, plötzlich stand es 27:23. Besonders ärgerlich für die Zugerinnen: Beim Stand von 23:23 unterlief der St. Gallerin Mia Kernatsch ein technischer Fehler, doch statt den schnellen Gegenstoss zu lancieren und die neuerliche Führung zu erzielen, schenkte man den Ballbesitz den Brühlerinnen her. 23:24 - der Anfang vom Zuger Ende.

Laurentia Wolff herausragend

Brühl brachte den nun erspielten Vier-Tore-Vorsprung souverän nach Hause und triumphieren im Cupfinal 2024 mit 37:30. Als Best Playerin auf Brühler Seite wurde Nationalspielerin Laurentia Wolff ausgezeichnet, die aus 15 Versuchen 14 Treffer erzielt und dem Spiel definitiv ihren Stempel aufdrückte. Wolff: "Es ist unglaublich schön. Wir haben es unnötig spannend gemacht, aber wir wussten stets was unsere Qualitäten sind und haben es so nach Hause gebracht. Dass ich hier 14 Tore schießen kann, hat auch viel mit meinen Mitspielerinnen zu tun, die mich immer wieder in gute Ausgangslagen bringen."

LC Brühl - LK Zug 37:30 (18:14)

Brühl: Dokovic (11 Paraden), Schlachter; Arpagaus, Schnider, Kernatsch (5 Tore), Baljak, Skoricova, Pavic (4), Bitzi, Ackermann (1), Wolff (14/5), Tomasini (10), Moismann (2), Lüscher, Gutkowska (1), Simova.

Zug: Abt (3 Paraden), Huber, Knörr (4); Schnarwiler, Schürmann (2), Gwerder (2), Zaetta, Stutz (2), Steinmann (2), Rüegg (1), Spieler, Bächtiger (8/4), Loretz (1), Brunett (1), Hasler-Petrig (10), Truchot (1).

Weiter geht es für die frischgebackenen Cupsiegerinnen nächstes Wochenende mit den Playoff-Halbfinals (Liga) gegen Kreuzlingen. Für den LK Zug ist die Saison beendet.