Wolf wird Erfurts neue Nummer 10

Der 23-jährige Marco Wolf wechselt vom Halleschen FC zu Rot-Weiß Erfurt. In der vergangenen Saison stand der Offensivmann viermal in der 3. Liga in der Startelf, kam in 14 Partien von der Bank. Vor seiner Zeit in Halle kam er für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in der Regionalliga Südwest zum Einsatz, in der Jugend spielte er noch für Bayer Leverkusen. "Marco hat in der vergangenen Saison bereits Profierfahrung gesammelt", sagt RWE-Trainer Fabian Gerber, "und in der Vergangenheit auch schon in der Regionalliga überzeugt. Er hat eine gute Technik, besonders Dribbling und Passspiel gehören zu seinen Stärken. Marco soll eine wichtige Rolle in unserer Offensive spielen." Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis Juni 2026 und wird die Nummer 10 tragen.