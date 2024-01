Wolf vor Abschied nach New York

Hannes Wolf von Borussia Mönchengladbach steht kurz vor einem Wechsel in die Major League Soccer. Am Samstag soll der Österreicher bei New York City FC einen Vertrag mit vier Jahren Laufzeit unterschreiben. Wolf war 2020 zunächst per Leihe ins Niederrheinische gewechselt, ehe er ein Jahr später fest unter Vertrag genommen wurde. Die hohen Erwartungen - insgesamt legten die Fohlen für den Grazer elf Millionen Euro auf den Tisch - konnte Wolf nie erfüllen. In der laufenden Saison kam er zu keinem Einsatz, insgesamt absolvierte Wolf für Gladbach 69 Pflichtspiele (fünf Tore, drei Assists).