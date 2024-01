Wolf unterschreibt in New York

Von den einst 10,5 Millionen Euro Ablöse bleibt kaum etwas übrig: Hannes Wolf bricht seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach ein halbes Jahr vor Vertragsende ab. Der Österreicher unterschrieb bei New York City FC einen Dreieinhalbjahresvertrag bis Ende 2027 - mit Option auf ein weiteres Jahr. "Hannes hat mit nur 24 Jahren schon fantastische Erfahrung auf Top-Niveau in Europa gesammelt", frohlockt NYCFC-Sportdirektor David Lee in der Vereinsmitteilung.