Wolf-Rückkehr wohl erst 2023

Borussia Mönchengladbach muss für längere Zeit auf Hannes Wolf verzichten. Zurzeit wird geprüft, ob der Offensivspieler, der sich im Heimspiel gegen RB Leipzig (3:0) an der Schulter verletzt hatte, operiert werden muss.

Die Diagnose ist inzwischen da. Wie die Borussia bekanntgab, hat sich Wolf beim 3:0-Erfolg gegen Leipzig einen Labrumabriss im Schultergelenk zugezogen. Der Österreicher war nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung auf die Schulter gestürzt und musste mit großen Schmerzen ausgewechselt werden. Nun wird nach Konsultation eines Spezialisten über die weitere Vorgehensweise entschieden; entweder Operation oder konservative Behandlung der Verletzung.

"Selbst im zweiten Fall wird er aber für ein paar Wochen raus sein", sagt Daniel Farke. Der VfL-Trainer geht von einer Pause von mindestens vier bis sechs Wochen aus, im Falle einer Operation würde Wolf noch länger fehlen. Somit droht der 23-Jährige bis zum Beginn der Winterpause auszufallen und könnte erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung zu stehen. Die Fohlen bestreiten das letzte Spiel vor Weihnachten am 11. November gegen Borussia Dortmund.

Mit Wolf verlängert sich die Verletztenliste weiter. Florian Neuhaus (Teilruptur des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie), Ko Itakura (Teilruptur des Innenbandes im linken Knie) und Tobias Sippel (Schultereckgelenksprengung) fallen bereits längerfristig aus. Bei Alassane Plea (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) muss abgewartet werden, ob er nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann.

Da sich zurzeit auch noch zehn Nationalspieler bei ihren Auswahlteams befinden, standen Farke beim Training am Dienstag nur elf Feldspieler zur Verfügung. "Wir können jetzt gezielt an ein paar Dingen arbeiten und Trainingsformen absolvieren, die mit einer größeren Gruppe schwieriger möglich sind. Zudem können wir in dieser Phase etwas entspannter an Form und Fitness arbeiten und uns mehr auf die einzelnen Jungs konzentrieren", so der Coach.