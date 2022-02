Wolf nach Aalen-Rauswurf: "So einen guten Trainer wie mich haben die noch nie gehabt"

Der VfR Aalen gab am Donnerstag die Freistellung von Trainer Uwe Wolf bekannt. Der reagierte auf den Rauswurf selbstbewusst.

Mit einem ganzen Katalog an Verfehlungen hatte der VfR bemerkenswert deutlich und öffentlich begründet, warum sich der ehemalige Zweitligist von Wolf getrennt hat. Die Schwaben warfen dem 54-Jährige unter anderem "Bedrohung, Falschaussagen und Beleidigung" vor.

In einer ersten Reaktion ging Wolf auf die Palette von harten Vorwürfen nicht ein, war offenbar eher überrascht von seinem Rauswurf, wenngleich das Verhältnis zu den Klub-Verantwortlichen seit Wochen ziemlich angespannt war. "Ich muss erst einmal durchatmen", wird der ehemalige Bundesliga-Profi von den Stuttgarter Nachrichten zitiert, schob aber selbstbewusst nach: "So einen guten Trainer wie mich haben die noch nie gehabt."

In insgesamt 37 Regionalliga-Spielen hatte Wolf mit dem VfR Aalen 13 Siege und acht Remis geholt, 16-mal ging sein Team als Verlierer vom Platz. In der Tabelle rangiert der Klub von der Ostalb auf dem Platz 10. Die Nachfolge des umstrittenen Coaches tritt sein bisheriger Assistent Christian Demirtas an.

