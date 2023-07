Wolf kritisiert Nachwuchsarbeit: "Aus dem Profibereich unreflektiert übernommen"

Die Kritik an der Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball hält an - nun hat sich auch U-20-Nationaltrainer Hannes Wolf nachdenklich geäußert.

Da gab es ganz viele Entwicklungen, die aus dem Profibereich in den Jugendbereich geschwappt sind, die unreflektiert übernommen worden sind", sagte Wolf beim Internationalen Trainer-Kongress am Montag in Bremen.

Und der frühere Trainer des VfB Stuttgart und Hamburger SV nannte auch konkrete Beispiele wie die offensiven Spielformen beim Vier-gegen-Vier: "Wenn altgediente Profis 16 Minuten pro Woche Vier-gegen-Vier spielen würden, ist das großartig. Aber wenn ein 15-Jähriger 16 Minuten die Woche diese Form spielt, dann reicht das nicht", so der 42-Jährige DFB-Trainer, dem dann das spielerische Element und die Schulung des Durchsetzungsvermögens zu kurz kommt.

Damit knüpft Wolf an die zuletzt auch von Markus Krösche geäußerten Kritik an der deutschen Nachwuchsarbeit an. Frankfurts Sportvorstand hatte im kicker-Interview den falschen Fokus auf Ergebnisse in den Nachwuchsleistungszentren gebrandmarkt und damit auch die Vereine stärker in die Pflicht genommen.

"Das elementare Umdenken muss bei uns in den Vereinen stattfinden. Wie bewerten wir unsere Trainer? Auf welche Inhalte achten wir in den NLZ? Legen wir den Fokus wirklich auf die individuelle Entwicklung?", stellte Krösche die aus seiner Sicht wesentlichen Fragen und sprach sich für eine früheren Einstieg von Talenten in den Seniorenbereich aus. "Es gibt eine klar belegte Korrelation zwischen frühem Einstieg in den Seniorenbereich und einer erfolgreichen Profilaufbahn. Es gibt keine so klare Korrelation zwischen Erfolgen im Nachwuchsfußball und einer hohen Durchlässigkeit."

Wenn bei Frankreich ein paar Spieler ausfallen, dann können wir sehen, wer da noch hereinkommt - und das auf allen Positionen. Hannes Wolf

Wie Krösche blickt auch Wolf nach Frankreich, wo zahlreiche junge Spieler im Alter von 16 Jahren schon in den Profiligen zum Einsatz kommen und so für eine unfassbare Breite an Spitzenkräften sorgen. "Wenn bei Frankreich ein paar Spieler ausfallen, dann können wir sehen, wer da noch hereinkommt - und das auf allen Positionen", so der U-20-Coach des DFB.

Bei den deutschen Auswahlmannschaften kann man das Ergebnis der Entwicklung nach dem WM-Titel 2014 ablesen. Die deutsche A-Nationalmannschaft war bei der WM Ende 2022 in Katar wie schon 2018 in Russland in der Gruppenphase ausgeschieden. Auch die deutsche U 21, die zuletzt noch für einige Titel sorgen konnte, scheiterte bei der EM in diesem Sommer in Georgien und Rumänien in der Gruppenphase.