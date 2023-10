Wolf erleidet Meniskusriss im rechten Knie - Seoane hofft auf Quartett

Bei Borussia Mönchengladbach gibt es vor dem mit Spannung erwarteten Derby gegen Köln einige personelle Fragezeichen. Schlechte Nachrichten übermittelten die Fohlen im Fall Hannes Wolf.

Borussia Mönchengladbach steht vor einem richtungsweisenden Derby am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn das Gastspiel in Köln ansteht. Gewinnen die Fohlen in Müngersdorf, würde sich das Team von Trainer Gerardo Seoane wohl wieder im Tabellenmittelfeld einsortieren. Verliert der VfL beim Schlusslicht, würde der Druck im Kampf gegen die gefährliche Zone wachsen.

Gleich zu Beginn der Derbywoche gab es allerdings schlechte Nachrichten. Denn: Hannes Wolf hat einen Meniskusriss im rechten Knie erlitten. Der 24-Jährige wurde bereits am zurückliegenden Wochenende erfolgreich operiert und befindet sich in Physiotherapie, wie die Borussia via "X" mitteilte. Am kommenden Montag beginne Wolf mit seiner Reha in Mönchengladbach.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Österreicher noch in Gladbachs Startelf gestanden, die den belgischen Klub Sint-Truidense mit 4:1 (3:0) in die Schranken wies. Wolf stand dabei mehrfach im Fokus, weil er kurz vor der Pause auf 3:0 gestellt hatte, ehe ihm nach dem Seitenwechsel ein kurioses Eigentor unterlief. Der verletzungsanfällige Wolf hatte in dieser Saison noch keine einzige Pflichtspielminute für Borussia bestritten und muss sich nun erneut zurück zur Mannschaft kämpfen.

Jordan und Elvedi zurück im Training

Neben Wolf und dem langzeitverletzten Stammkeeper Jonas Omlin (Schulter-OP) fehlten im Training am Dienstag auch die angeschlagenen Tony Jantschke (muskuläre Probleme), Tobias Sippel (Überdehnung im Ellbogen) und Yvandro Borges Sanches (Muskelverletzung im Oberschenkel).

Zurück im Training waren die Nationalmannschafts-Rückkehrer Luca Netz, Rocco Reitz, Fabio Chiarodia und Tomas Cvancara. Auch Jordan und Nico Elvedi durfte Seoane auf dem Trainingsplatz begrüßen. Florian Neuhaus (Belastungssteuerung), Christoph Kramer (Zerrung am Innenband) und Julian Weigl (Bänderzerrung im Knie) sollen in dieser Woche noch an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

"Wir werden Nico ebenso wie Flo, Chris und Jule in dieser Woche sukzessive ins Teamtraining einbauen", erklärte Seoane das Vorgehen auch mit Blick aufs Derby: "Bei allen vieren hoffen wir, dass es für einen Einsatz am Wochenende reichen wird."