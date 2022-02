Wohlgemuths Klartext zum Michel-Abgang

Emotion hin - Emotion her: Am Ende gehört der Abschied des besten Stürmers zu einem klassenhöheren Klub zu den normalen Gesetzmäßigkeiten in der Branche. Das mussten auch die Paderborner nun schmerzlich feststellen. Der Sportchef gibt Einblicke.

Bester Scorer der Liga (14 Tore, acht Vorlagen), notenbester Feldspieler im kicker mit einem Schnitt von 2,66 - klar, dass der "Abschied über Nacht" von Vereins-Ikone Sven Michel nach fünfeinhalb Jahren die Gemüter in Paderborn erhitzte. Doch Emotion hin - Emotion her: Dass der 31-Jährige die möglicherweise letzte Chance, noch einmal in der Bundesliga gegen den Ball zu treten, eiskalt nutzte, gehört zu den Gesetzmäßigkeiten der Branche.

Wohlgemuth: "So einfach liegen die Dinge nicht"

"Natürlich hätten wir uns über die Union-Offerte und den Wunsch des Spielers hinwegsetzen können. Nach dem Motto: Vertrag ist Vertrag", schickt Fabian Wohlgemuth in seiner Nachbetrachtung der Ereignisse voraus. Doch der Geschäftsführer Sport des SCP07, der im vergangenen Jahr mit dem Stürmer bis 2023 verlängert hatte, weiß: "So einfach liegen die Dinge nicht. Man muss nicht besonders geistreich sein, um zu verstehen, was das mit einem Spieler macht, den man zum zweiten Mal um eine sportliche und wirtschaftliche Aufstiegschance bringt."

Michel hat sich klar positioniert

Natürlich stellt der kurzfristige Abgang eines ihrer Hoffnungsträger die Fans auf eine harte Probe. Wohlgemuth führt jedoch zum einen an, dass für den Spieler selbst mit der Offerte aus der Hauptstadt gedanklich sofort die Entscheidung gefallen sei: "In die Gleichung gehört auch, dass Sven unmissverständlich klargemacht hat, dass für ihn das Thema Paderborn mit dem Union-Angebot erledigt ist. Wenn Sven Michel sich einmal so klar positioniert, schafft das Fakten, die wir nicht einfach ignorieren können."

Tatsächlich hatte sich der Spieler in ersten Stellungnahmen entsprechend geäußert und angedeutet, sich auch finanziell in Köpenick deutlich zu verbessern. "In der augenblicklichen Phase meiner Spielerlaufbahn war das Union-Angebot sicher die letzte Möglichkeit auf einen großen Vertrag", wird der Jungvater bei transfermarkt.de zitiert. "Diese Chance nicht wahrnehmen zu können, wäre für mich persönlich schwierig zu verarbeiten gewesen."

Wir kennen unseren Platz in der Fußball-Nahrungskette. Fabian Wohlgemuth

Während die Motivation Michels bei einem zwangsweisen Verbleib in Ostwestfalen also auf den Prüfstand gelangt wäre, führt Wohlgemuth seinerseits auch die wirtschaftliche Verantwortung gegenüber seinem Arbeitgeber, dem SC Paderborn 07, ins Feld. Hierzu Klartext des Geschäftsführers: "In diesem Fall ging es nicht um eine Prinzipienentscheidung. Ziel war, die beste Lösung für den Klub zu finden." Die rund 2,5 Millionen Euro Einnahme, die für den Verkauf anzunehmen sind, wirken sich positiv auf die Bilanz des finanziell nicht auf Rosen gebetteten Ex-Bundesligisten aus. "Wir kennen unseren Platz in der Fußball-Nahrungskette und wissen, dass wir uns immer wieder von guten Spielern trennen müssen. Es ist müßig, sich darüber zu beklagen, dass unser Entscheidungsspielraum dabei oft sehr übersichtlich ist."

Und die verbleibende Zeit vor Schließen des Transferfensters diesmal zudem außerordentlich knapp. Mit der vorab getätigten Winter-Verpflichtung von Florent Muslija (Hannover 96) sowie den Leihgeschäften mit Philipp Klement (VfB Stuttgart) und nun Kemal Ademi (FK Khimki/Russland) soll der Michel-Verlust für den relativ fest im Mittelfeld der Tabelle rangierenden Zweitligisten sportlich zumindest einigermaßen zu kompensieren sein.