Wohlgemuths Beförderung: Es bleibt ein Gschmäckle

Fabian Wohlgemuth ist neuer Sportvorstand des VfB Stuttgart - doch warum erst jetzt? Es wird dauern, den dadurch entstandenen Beigeschmack loszuwerden. Ein Kommentar von kicker-Reporter George Moissidis.

Wir können alles außer Hochdeutsch, heißt es in einem Werbe-Slogan zu Stuttgart. Wir können alles, außer unkompliziert könnte zum VfB passen. Vor einem Jahr wurde die Installierung eines neuen Sportvorstands beschlossen. Jetzt ist die Akte geschlossen. Nach zähem Hin und Her. Bis auf dem Weg dahin irgendwann der Punkt erreicht war, dass neben der Außenwirkung von Unentschlossenheit und Zögerlichkeit der Eindruck mangelnden Vertrauens in Fabian Wohlgemuth entstand.

Dass man dem bisherigen Sportdirektor nicht sofort nach dem Klassenerhalt im Vorjahr die Schlüssel für die VIP-Lounge der Klubführung in die Hand drücken wollte, war erklär- und nachvollziehbar. Dass man sich erstmal auf dem Markt nach externen Lösungen umschauen wollte, legitim und sinnhaftig. Dass man allerdings selbst im Frühjahr trotz des anhaltenden sportlichen Erfolgs weiterhin zögerte, war kein gutes Zeichen. Was plötzlich potenzielle Abwerber auf den Plan rief, die die Reißfestigkeit der Bindung des Sportchefs zum VfB testeten.

Was Wohlgemuth in Zusammenarbeit mit Vorstandsboss und Bald-Ex-Sportvorstand Alexander Wehrle sowie Trainer Sebastian Hoeneß auf die Beine gestellt hat, ist nicht zu überbieten. Dazu unter finanziell schwierigen Bedingungen. Der Fast-Absteiger spielt jetzt Champions League. Die Sorge vor einem erneuten Abschmieren ist mit Blick auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit sicher nicht unbegründet. Doch diese wäre auch unter einem anderen Verantwortungsträger nicht ausgeschlossen gewesen.

Wohlgemuths Beförderung ist die logische Konsequenz, die der positiven Entwicklung unter dem Berliner Rechnung trägt. Die Entscheidung hätte allerdings früher und zeitnah fallen müssen. So bleibt immer das Gschmäckle der zweifelhaften Wertschätzung. Das loszuwerden, wird dauern. Aber unkompliziert ist nicht jedermanns Sache.