Wohlgemuth: "Wir wollen mehr"

Stuttgart scheidet im Pokalviertelfinale in Leverkusen mit 2:3 aus. Ein Misserfolg, mit dem sich Fabian Wohlgemuth allerdings nicht lange aufhalten will. Der VfB-Sportdirektor kann auf nette Komplimente verzichten und sagt: "Wir wollen mehr."

Schon nach der Bundesligapartie zwischen den beiden Klubs am 10. Dezember in Stuttgart hatte es reichlich Lob geregnet. Für den Gastgeber, der wenige Monate zuvor erst in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hatte und seither zur Bundesligaspitzengruppe zählt. Für den neuen Bayern-Kontrahenten und Titelaspiranten aus Nordrhein-Westfalen, der sich in dieser Spielzeit unbezwingbar präsentiert. Der VfB hatte Bayer in der ersten Hälfte am Rand der Niederlage, doch der Tabellenführer kam nach der Pause zurück und rettete ein 1:1.

An diesem Dienstag haben die Schwaben erneut eine außergewöhnliche Leistung auf den Rasen und den Tabellenführer einem K. o. nahe gebracht. Doch den Lucky Punch setzten die Gastgeber. Gut gespielt und doch verloren ist genau das, was sie in Stuttgart nicht haben wollen. Auch wenn es sich um eine extrem bittere Niederlage handelt, nachdem die Entscheidung nach überzeugender Leistung in den Schlusssekunden fiel. "Wir sind enttäuscht", gibt Fabian Wohlgemuth offen zu. "Wir sind nach Leverkusen gefahren, um das Halbfinale zu erreichen. Das ist uns denkbar knapp nicht gelungen. Deshalb braucht jetzt aber niemand ein Trostpflaster. Die Jungs schon gar nicht."

Der Sportdirektor will sich nicht lange mit der Niederlage aufhalten und schon gar kein Mitgefühl. "Vieles hat gestern super funktioniert, auf vieles können wir stolz sein", so der 44-Jährige. "Aber Reserven gibt es eben auch. Und die Arbeit an diesen Reserven muss in unseren Fokus." Womit Wohlgemuth die Arbeit an den kleinen Dingen meint, die in solchen Spielen den Unterschied ausmachen. Unachtsamkeiten und Unkonzentriertheiten wie von Hiroki Ito, der nach seiner Rückkehr vom Asien-Cup sofort in der Startelf stand und einen schlechten Tag erwischte.

Wohlgemuth nimmt Ito in Schutz

Der Japaner machte bei den Treffern zum 2:2 und 2:3 keine glückliche Figur. Dennoch gibt es keine Vorwürfe. Wohlgemuth nimmt den Verteidiger, der den Schwaben bereits seit Dezember wegen einer Muskelverletzung und anschließend wegen der Länderspieleinsätze fehlte, sogar in Schutz. "Er hat unserem Spiel gut getan." Unter Berücksichtigung der langen Abwesenheit und lediglich zweier Trainingseinheiten seit seiner Rückkehr am vergangenen Sonntag sei Itos Auftritt "eine gute Leistung" gewesen. Jammern verboten heißt die Losung, die am Neckar aktuell zählt. Es gilt, die Niederlage abzuschütteln. "Wenn wir als Mannschaft weiter wachsen wollen, müssen wir rational die Lehren gerade aus solchen Spitzenspielen ziehen." Auch personell.

Dass dem VfB-Kader in bestimmten Situationen die nötige Tiefe fehlt, um Teams wie Bayer oder Bayern aus dem Weg zu schubsen, ist kein Geheimnis. Wenn Leistungsträger wie Serhou Guirassy oder Dan-Axel Zagadou oder bewährte Kräfte wie Silas oder Woo-Yeong Jeong ausfallen oder schwächeln und die Bank von Talenten bevölkert ist, hat der Traditionsklub Probleme. Um dieses Manko zu beheben, braucht man allerdings Geld, das Stuttgart momentan nicht hat, und Geduld, zu der man gezwungen ist.

Widrigkeiten, von denen sich die Schwaben nicht ausbremsen lassen wollen, und Nettigkeiten, von denen man sich nicht blenden lassen möchte, sind nicht das Ziel. "Von netten Komplimenten wird sich das Team nicht ablenken lassen", sagt ein von seinen Spielern, seiner Mannschaft und seinem Trainerteam überzeugter Sportchef. Im Gegenteil. "Wir wollen mehr."